Homicidios bajaron en Honduras en 2026, contrario a lo afirmado por Germán Altamirano

Tegucigalpa, Honduras.- Al referirse a la situación de violencia en el país, Germán Altamirano, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que Honduras registra un repunte en la tasa de muertes por cada 10,000 habitantes durante los primeros 10 meses de 2026. "Hay un repunte en estos 10 meses de las muertes por cada 100,000 habitantes", aseveró (a partir del minuto 26:59).

La afirmación de Germán Altamirano sobre un repunte de las muertes por habitantes en Honduras es falsa, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional. Entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026 (dato más reciente), el país registró 2,120 homicidios, frente a los 2,136 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción del 0.75%. Las declaraciones de Altamirano se produjeron después de que el Congreso Nacional aprobara, con 119 votos a favor y nueve abstenciones de diputados de Libre, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse EH Verifica consultó a Altamirano sobre la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Disminución, no repunte

EH Verifica analizó el reporte de estadísticas diarias de octubre de 2026, publicado por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), plataforma de la Secretaría de Seguridad que recopila información sobre homicidios en Honduras. El documento presenta datos preliminares actualizados hasta el 27 de octubre de 2026 y permite comparar el comportamiento de los homicidios registrados en 2025 y 2026, con la misma fecha de corte para ambos años. Según el reporte policial , Honduras acumuló 2,120 homicidios entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026, mientras que en el mismo período de 2025 se contabilizaron 2,136 casos. Esto representa una reducción de 16 homicidios, equivalente al 0.75%. Las cifras también muestran una disminución en la tasa parcial de homicidios por cada 100,000 habitantes, indicador que permite medir la incidencia de estas muertes en relación con el tamaño de la población. En 2025, la tasa parcial al corte del 27 de octubre fue de 21.28 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2026 se situó en 20.81. La diferencia representa una reducción de 0.47 puntos, según los datos del informe oficial. Este resultado contradice la afirmación de Altamirano sobre un repunte de las muertes en relación con la población hondureña, debido a que el indicador oficial muestra una reducción respecto al mismo período del año anterior. Además, el documento establece que el promedio diario de homicidios disminuyó. Durante el período analizado de 2025 se registraron 7.12 homicidios por día, mientras que en 2026 el promedio fue de 7.07, una diferencia de 0.05 homicidios diarios.

Variaciones mensuales