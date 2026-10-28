Homicidios bajaron en Honduras en 2026, contrario a lo afirmado por Germán Altamirano

Tegucigalpa, Honduras.- Al referirse a la situación de violencia en el país, Germán Altamirano, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que Honduras registra un repunte en la tasa de muertes por cada 10,000 habitantes durante los primeros 10 meses de 2026.
"Hay un repunte en estos 10 meses de las muertes por cada 100,000 habitantes", aseveró (a partir del minuto 26:59).
La afirmación de Germán Altamirano sobre un repunte de las muertes por habitantes en Honduras es falsa, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional.
Entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026 (dato más reciente), el país registró 2,120 homicidios, frente a los 2,136 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción del 0.75%.
Las declaraciones de Altamirano se produjeron después de que el Congreso Nacional aprobara, con 119 votos a favor y nueve abstenciones de diputados de Libre, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
EH Verifica consultó a Altamirano sobre la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.
Disminución, no repunte
EH Verifica analizó el reporte de estadísticas diarias de octubre de 2026, publicado por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), plataforma de la Secretaría de Seguridad que recopila información sobre homicidios en Honduras.
El documento presenta datos preliminares actualizados hasta el 27 de octubre de 2026 y permite comparar el comportamiento de los homicidios registrados en 2025 y 2026, con la misma fecha de corte para ambos años.
Según el reporte policial, Honduras acumuló 2,120 homicidios entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026, mientras que en el mismo período de 2025 se contabilizaron 2,136 casos. Esto representa una reducción de 16 homicidios, equivalente al 0.75%.
Las cifras también muestran una disminución en la tasa parcial de homicidios por cada 100,000 habitantes, indicador que permite medir la incidencia de estas muertes en relación con el tamaño de la población.
En 2025, la tasa parcial al corte del 27 de octubre fue de 21.28 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2026 se situó en 20.81. La diferencia representa una reducción de 0.47 puntos, según los datos del informe oficial.
Este resultado contradice la afirmación de Altamirano sobre un repunte de las muertes en relación con la población hondureña, debido a que el indicador oficial muestra una reducción respecto al mismo período del año anterior.
Además, el documento establece que el promedio diario de homicidios disminuyó. Durante el período analizado de 2025 se registraron 7.12 homicidios por día, mientras que en 2026 el promedio fue de 7.07, una diferencia de 0.05 homicidios diarios.
Variaciones mensuales
Al revisar las estadísticas mensuales, EH Verifica identificó que algunos meses de 2026 sí presentaron incrementos respecto a 2025. Marzo pasó de 191 a 230 homicidios, lo que representa 39 casos adicionales.
Agosto también registró un aumento al pasar de 222 homicidios en 2025 a 252 en 2026, una diferencia de 30 casos. De igual manera, septiembre presentó un incremento de 37 homicidios, al pasar de 206 a 243 casos.
No obstante, otros meses mostraron reducciones. Enero pasó de 198 a 194 homicidios; febrero, de 192 a 178; abril, de 225 a 224; mayo, de 254 a 246; junio, de 224 a 197; y julio, de 235 a 190 casos.
La mayor disminución mensual se registró en julio, con 45 homicidios menos que en el mismo mes de 2025. Junio también presentó una reducción de 27 casos, mientras que febrero contabilizó 14 homicidios menos.
En cuanto a octubre, los registros policiales indican que hasta el día 27 se habían contabilizado 166 homicidios en 2026, frente a los 189 registrados durante los primeros 27 días del mismo mes de 2025. Esto representa una reducción de 23 casos.
De los 10 meses incluidos en la comparación, siete presentaron disminuciones en el número de homicidios y tres registraron incrementos respecto al año anterior. A pesar de estas variaciones mensuales, el acumulado nacional fue inferior al registrado en 2025.
En conclusión, la afirmación de Germán Altamirano, diputado de Libre, es falsa.