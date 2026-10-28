¿Cuándo comenzará la entrega de las nuevas placas vehiculares en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) anunció que el 4 de noviembre comenzará la entrega gradual y ordenada de las primeras placas metálicas para vehículos, con el propósito de reducir el rezago acumulado de más de 1.1 millones de matrículas.

La institución informó que Honduras ya fabrica sus propias placas vehiculares en Tegucigalpa, mediante tecnología de la empresa alemana Tönnjes y con participación de mano de obra hondureña capacitada.

El presidente Nasry Asfura participó en el inicio de la producción, un proyecto que, según lo informado, permitirá generar empleos directos e indirectos y avanzar en la atención de la mora en la entrega de matrículas.