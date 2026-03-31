Nuevo lote de placas seguirá usando seguridad implementada en 2018

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 800,000 de placas vehiculares serán distribuidas para carros y motocicletas que actualmente circulan con permisos provisionales en papel, mismas que mantendrán los estándares de seguridad y tecnología que las láminas emitidas hace ocho años. El proyecto de cambio de placas arrancó en 2018, cuando se inició la entrega de nuevas láminas a los propietarios que no contaban con ellas. El proceso, que reemplazó las antiguas placas por lo que se conoce como “placas inteligentes”, concluyó en 2022 y contempló la sustitución de las láminas tradicionales. Cada kit de placa incluirá dos láminas físicas, una delantera y otra trasera, fabricadas bajo estrictos estándares de seguridad.

Las nuevas placas incorporarán un código QR visible en la superficie que permitirá a las autoridades escanear la información con dispositivos móviles. Además, contarán con un chip de radiofrecuencia (RFID) integrado, capaz de ser leído mediante sensores estratégicamente ubicados o dispositivos manuales, aunque su utilización operativa ha sido limitada hasta el momento. Cada vehículo también contará con un adhesivo holográfico, conocido como la tercera placa o “sticker”, que se coloca generalmente en la parte superior derecha del parabrisas, el cual replica la información de las placas metálicas y permite la identificación del vehículo sin necesidad de observar las láminas externas. Este nuevo lote cubrirá la mora de 833,000 placas que quedó pendiente en 2023, luego de que el Congreso Nacional aprobara un decreto de compra directa el pasado 19 de marzo.