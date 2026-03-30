¿Pensaba viajar? Pronostican lluvias para estos departamentos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Copeco dio a conocer el pronóstico del clima para este martes 31 de marzo, en el que advierte la presencia de lluvias en varios departamentos del país.
El informe llega justo en el inicio de la Semana Santa, período en el que miles de hondureños se trasladan hacia la zona norte y sur del territorio nacional.
Durante estos días, muchos ciudadanos buscan disfrutar de las playas y destinos turísticos, por lo que las condiciones climáticas representan un factor clave para la movilización.
Las autoridades recomendaron a la población tomar medidas de precaución, especialmente a quienes tienen planificado viajar por carretera hacia distintas regiones del país.
Entre los departamentos con pronóstico de lluvias se encuentra Atlántida, donde se esperan temperaturas máximas de 28 C° y mínimas de 21 C°.
En el sur del país, Choluteca presenta una de las temperaturas más elevadas, con máximas de 37 C° y mínimas de 25 C°, acompañadas de condiciones de inestabilidad atmosférica.
En Colón, las condiciones climáticas indican máximas de 28 C° y mínimas de 22 C°, con probabilidad de precipitaciones durante la jornada.
En el centro del territorio nacional, Comayagua registrará temperaturas máximas de 29 C° y mínimas de 20 C°, mientras se esperan lluvias intermitentes.
Por su parte, Copán tendrá máximas de 27 C° y mínimas de 18 C°, con condiciones frescas y presencia de lluvias en distintos momentos del día.
En Cortés, Copeco pronostica temperaturas máximas de 29 C° y mínimas de 22 C°, junto a lluvias que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.
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