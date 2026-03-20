Cuña de alta presión dejará lluvias débiles en Honduras: ¿Cuáles son los departamentos afectados?

Tegucigalpa, Honduras.- Una cuña de alta presión influye este sábado 21 de marzo en las condiciones climáticas del país, generando precipitaciones débiles en la zona norte y noroccidental, según el reporte oficial de Copeco. El pronosticador Mario Centeno detalló que “tenemos la formación de una acuña de alta presión sobre el territorio nacional y nos estará generando precipitaciones débiles sobre la región norte y noroccidente”. Para el resto del territorio nacional, el experto indicó que prevalecerán condiciones mayormente secas, sin lluvias significativas durante la jornada.

Asimismo, informó sobre un leve incremento en las temperaturas máximas en comparación con días anteriores, lo que favorecerá un ambiente más cálido en varias regiones del país. En cuanto al estado del mar, Copeco reportó oleaje de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura. Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se prevé una máxima de 25 C° y una mínima de 15 C°, mientras que en la región central se registrarán valores similares con máximas de 25 C° y mínimas de 16 C°. Para la región insular se esperan temperaturas entre los 28 C° de máxima y 25 C° de mínima, en tanto que en la zona norte oscilarán entre 28 C° y 21 C°.