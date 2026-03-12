Vientos del Caribe dejarán lluvias débiles este viernes en el país: ¿en qué zonas?

Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que el comportamiento del clima estará influenciado por corrientes de aire provenientes del Caribe .

Las precipitaciones se presentarán principalmente en la región norte, noroccidente, central y oriental, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.

Tegucigalpa, Honduras.- El transporte de humedad desde el mar Caribe provocará lluvias débiles y aisladas en varias regiones del país durante este viernes 13 de marzo, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

“Las condiciones atmosféricas que estarán imperando este viernes 13 de marzo. Debido al viento del este y el noreste transportando humedad proveniente desde el mar Caribe el territorio nacional, se nos estará generando en la ocasión lluvias, lluvias débiles y aislados, más que todo para la región norte, noroccidente, la región central y también la región oriental”, detalló.

El especialista añadió que en las demás zonas del país no se esperan precipitaciones, aunque las temperaturas continuarán elevadas durante el día.

“Para las demás regiones pues tendremos condiciones secas, las temperaturas muy cálidas en horas de la tarde, los oleajes normales en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies y de igual manera para la costa norte de 1 a 3 pies”, señaló Ochoa.

En cuanto a las temperaturas, en Tegucigalpa se prevé una máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°.

Para la región central se esperan máximas de 32 C° y mínimas de 20 C°, mientras que en la región insular el termómetro alcanzará los 30 C° y descenderá hasta los 26 C°.

En el norte del país se pronostica una máxima de 31 C° y mínima de 21 C°. En la región oriental se esperan 32 C° como máxima y 19 C° como mínima.

La zona sur registrará las temperaturas más altas del país con una máxima de 39 C° y una mínima de 24 C°, mientras que en el occidente se prevé una máxima de 29 C° y mínima de 14 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).