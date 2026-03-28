Pronostican lluvias para este sábado: estos serían los departamentos afectados

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño experimentará este sábado 28 de marzo condiciones inestables debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, que favorecerá la formación de lluvias y chubascos en distintas zonas del país.
De acuerdo con el pronóstico brindado por el pronosticador de turno, José Pavón, “continúa el transporte de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos sobre las regiones norte-occidental, oriental y sectores montañosos del centro”.
Durante la jornada, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte, occidente y oriente del país, además de áreas montañosas del centro, donde se esperan acumulados variables de lluvia.
Para la tarde, el panorama climático cambiará ligeramente en el suroccidente y sur, donde la influencia de la brisa del Pacífico generará lluvias débiles y aisladas, sin mayor acumulación de agua.
El especialista detalló que estas condiciones responden a la dinámica de vientos y humedad que interactúan sobre el territorio nacional, lo que mantiene la inestabilidad atmosférica en buena parte del país.
En cuanto al estado del mar, el pronóstico indica oleajes moderados tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, con alturas estimadas entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación de embarcaciones menores.
Las temperaturas también presentarán variaciones significativas en el territorio nacional, destacando valores elevados en el sur y cálidos en otras regiones, mientras que las zonas montañosas registrarán los valores más frescos.
En el departamento de Choluteca se esperan máximas de 38 C° y mínimas de 25 C°, siendo una de las zonas más calurosas del país durante la jornada, mientras que en Valle las temperaturas alcanzarán máximas de 36 C°.
En contraste, regiones como Intibucá reportarán mínimas de 14 C°, convirtiéndose en una de las áreas más frescas, mientras que departamentos como Francisco Morazán y Lempira presentarán temperaturas mínimas entre 16 C° y 17 C°.
Otros departamentos como Atlántida, Cortés, Colón, Olancho y Santa Bárbara tendrán máximas que oscilarán entre 26 C° y 30 C°, con mínimas que rondan entre 16 C° y 22 C°, manteniendo condiciones cálidas a lo largo del día.
En la zona oriental, el departamento de Gracias a Dios registrará máximas de 28 C° y mínimas de 24 C°, mientras que en Islas de la Bahía se prevén valores similares, reflejando condiciones cálidas y húmedas típicas de la región.
Copeco y Cenaos mantienen vigilancia constante sobre las condiciones climáticas y recomiendan a la población tomar precauciones ante la presencia de lluvias dispersas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.
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