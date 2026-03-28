Pronostican lluvias para este sábado: estos serían los departamentos afectados

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño experimentará este sábado 28 de marzo condiciones inestables debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, que favorecerá la formación de lluvias y chubascos en distintas zonas del país. De acuerdo con el pronóstico brindado por el pronosticador de turno, José Pavón, “continúa el transporte de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos sobre las regiones norte-occidental, oriental y sectores montañosos del centro”.

Durante la jornada, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte, occidente y oriente del país, además de áreas montañosas del centro, donde se esperan acumulados variables de lluvia. Para la tarde, el panorama climático cambiará ligeramente en el suroccidente y sur, donde la influencia de la brisa del Pacífico generará lluvias débiles y aisladas, sin mayor acumulación de agua. El especialista detalló que estas condiciones responden a la dinámica de vientos y humedad que interactúan sobre el territorio nacional, lo que mantiene la inestabilidad atmosférica en buena parte del país. En cuanto al estado del mar, el pronóstico indica oleajes moderados tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, con alturas estimadas entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación de embarcaciones menores.