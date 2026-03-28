¿Cuáles son los horarios de atención de los bancos durante la Semana Santa 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Varias instituciones bancarias dejarán de atender durante varios días por el feriado de Semana Santa. Para este 2026, la Semana Santa abarca desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril para los empleados públicos, mientras que en la empresa privada inicia desde el miércoles, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias ante el cierre de varios bancos y los horarios especiales para realizar sus transacciones. El Banco Ficohsa informó que el miércoles 1 de abril atenderá en agencias hasta las 12:00 del mediodía. En centros comerciales, autobancos y ventanillas el horario será hasta las 2:00 de la tarde. Para el jueves 2 de abril al domingo, todas sus ventanillas permanecerán cerradas.

Por su parte, Banco Atlántida detalló que del lunes 30 al martes atenderá en horario normal en agencias, mientras que el miércoles 1 de abril brindará atención hasta las 12:00 del mediodía. En centros comerciales y autobancos, ese mismo día atenderán hasta las 2:00 de la tarde. Desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 permanecerá cerrado. Banco Lafise informó que atenderá al público hasta el miércoles a las 12:00 del mediodía, y a partir del jueves hasta el domingo no estará brindando servicio. En el caso de BAC Credomatic, indicó que de lunes a martes atenderá en horario normal, mientras que el miércoles 1 de abril las agencias estarán abiertas hasta las 12:00 del mediodía y en centros comerciales hasta las 2:00 de la tarde. Del jueves 2 de abril al sábado 4 permanecerá cerrado. Banco Ficensa comunicó que del lunes 30 al martes 31 de marzo atenderá en horario normal. El miércoles, en centros comerciales atenderá de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y en agencias de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Del jueves 2 de abril al domingo 5 cerrará sus puertas.