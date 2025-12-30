¿Cómo trabajarán los bancos y agencias en centros comerciales este 31 de diciembre y 1 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Las diferentes agencias bancarias en Honduras trabajarán en un horario especial este 31 de diciembre por las fiestas de fin de año. Los bancos a nivel nacional acortaron sus horarios de atención, por lo que pidieron a la población tomar medidas para no abarrotar las agencias y hacer sus trámites con tiempo. Asimismo, informaron que sus canales digitales, así como ATM estarán disponibles para realizar gestiones en línea. Cabe destacar que todos los bancos permanecerán cerrados el jueves 1 de enero de 2026 y que todos retomarán sus labores con normalidad el viernes 2 de enero de 2026.

Horarios de atención en los bancos el 31 de diciembre

Banco Atlántida

El miércoles 31 de diciembre las agencias trabajarán de 9:00 am a 12:00 m, mientras que en los centros comerciales será de 10:00 am a 2:00 pm. El jueves 1 de enero de 2026 todas las oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas y se reanudarán actividades el viernes 2 de enero de 2026.

Banpaís

Las agencias de Banco del País (Banpaís) en los centros comerciales a nivel nacional trabajarán de 10:00 am a 2:00 pm. Algunas ventanillas como la de Walmart en San Pedro Sula; en Supermall de Puerto Cortés; El éxito 1 y 2 en Villanueva, Cortés; El Éxito Santa Cruz de Yojoa, en Santa Cruz; Uniplaza en Siguatepeque; y Al Rashid en Danlí, estarán abiertas de 9:00 am a 2:00 pm. Los autobancos a nivel nacional laborarán de 10:00 am a 2:00 pm. Mientras que la Torre Banpaís y autobanco, sucursal Tegucigalpa y La Ceiba estarán cerradas. El jueves 1 de enero estará cerrado a nivel nacional y se reanudarán actividades el 2 de enero de 2026.

Banco de Occidente

El Banco de Occidente trabajará el miércoles 31 de diciembre en los centros comerciales, autobancos propios y los S.A. hasta las 2:00 de la tarde. Por su parte, en las agencias y oficinas principales las labores serán hasta las 12:00 del medio día. El jueves 1 de enero estará cerrado a nivel nacional y se regresará en horario normal el 2 de enero.

Bac

Bac informó que sus agencias en centros comerciales y autobancos trabajarán este miércoles 31 de diciembre, a nivel nacional, de 10:00 am a 2:00 pm, mientras que sus agencias lo harán de 9:00 am a 12:00 pm. El jueves 1 de enero de 2026 estarán cerradas, incluyendo los Rapibancos, y se reanudarán labores en horario normal el viernes 2 de enero.

Banco Cuscatlán

El miércoles 31 de diciembre las agencias permanecerán abiertas hasta las 12:00 del mediodía, mientras que en los centros comerciales hasta las 2:00 pm. Por su parte, los puntos de servicio en Tegucigalpa: Bulevar Morazán, Tepeyac, América y Vertis; Comayagua en el centro de negocios Comayagua; San Pedro Sula en el centro de negocios circunvalación y La Ceiba en el centro de negocios La Ceiba brindarán sus servicios hasta la 1:00 pm. El jueves 1 de enero estarán cerrados a nivel nacional y regresará a sus labores el viernes 2 de enero de 2026 en horario normal.

Banco Promérica

El miércoles 31 de diciembre las agencias a nivel nacional atenderán de 9:00 am a 12:00 mediodía. Y en los centros comerciales se laborará en un horario extendido de 10:00 am a 2:00 pm. El jueves 1 de enero estarán cerradas las agencias en todo el país y se retornará el 2 de enero de 2026.

Banco Ficohsa

Las agencias de Banco Ficohsa trabajarán el miércoles 31 de diciembre hasta las 12:00 medio día. En los centros comerciales, autobancos y ventanillas hasta las 2:00 pm. El jueves 1 de enero de 2026 estarán cerradas todas las agencias y ventanillas.

Ficensa

Banco Ficensa anunció que el miércoles 31 de diciembre las agencias trabajarán en un horario de 9:00 am a 1:00 pm, mientras que las agencias en los centros comerciales de 10:00 am a 2:00 pm El jueves 1 de enero las agencias permanecerán cerradas hasta el 2 de enero de 2026 que se reanudan las actividades en horario normal.