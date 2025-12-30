  1. Inicio
Consulados de Honduras en el exterior permancen cerrados por asueto de fin de año

Durante tres días estarán cerrados los consulados de Honduras, los servicios se reanudarán hasta el lunes 5 de enero, muchos hondureños perderán sus citas

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 12:59
Decenas de hondureños no podrán realizar sus trámites y muchos ya tenían citas para estas fechas.

 Foto: Cortesía Cancillería

Tegucigalpa, Honduras.- Las representaciones consulares de Honduras en el exterior permanecerán cerradas de manera temporal por las celebraciones de fin de año, según un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería, los consulados hondureños suspenderán la atención al público desde el miércoles 31 de diciembre hasta el viernes 2 de enero, como parte del asueto concedido por las festividades de cierre de año.

Durante este período no se brindarán servicios consulares presenciales. Las autoridades recomendaron a los hondureños en el extranjero tomar las previsiones necesarias y realizar sus trámites antes o después de las fechas indicadas.

Festín de contrataciones, ascensos y aumentos salariales en Cancillería

La Cancillería indicó que esta medida aplica para todas las representaciones consulares de Honduras en el exterior, por lo que se recomienda a los compatriotas tomar las previsiones necesarias y evitar desplazamientos innecesarios durante las fechas señaladas.

Asimismo, se informó que la atención consular se reanudará en los horarios habituales una vez concluido el período de cierre, garantizando la continuidad de los trámites y servicios que ofrecen los consulados a la población migrante hondureña.

No obstante, el anuncio ha generado malestar entre algunos hondureños, especialmente aquellos que ya contaban con citas programadas para trámites consulares, quienes ahora deberán reprogramarlas, lo que implica retrasos y ajustes en sus gestiones personales.

Cabe recordar que este cierre por fin de año se suma a la suspensión de labores que ya se había aplicado durante el período de Navidad, lo que ha provocado acumulación de citas y mayor demanda de atención en las fechas posteriores a la reapertura de los consulados.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

