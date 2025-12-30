Consulados de Honduras en el exterior permancen cerrados por asueto de fin de año

Tegucigalpa, Honduras.- Las representaciones consulares de Honduras en el exterior permanecerán cerradas de manera temporal por las celebraciones de fin de año, según un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería, los consulados hondureños suspenderán la atención al público desde el miércoles 31 de diciembre hasta el viernes 2 de enero, como parte del asueto concedido por las festividades de cierre de año.
Durante este período no se brindarán servicios consulares presenciales. Las autoridades recomendaron a los hondureños en el extranjero tomar las previsiones necesarias y realizar sus trámites antes o después de las fechas indicadas.
La Cancillería indicó que esta medida aplica para todas las representaciones consulares de Honduras en el exterior, por lo que se recomienda a los compatriotas tomar las previsiones necesarias y evitar desplazamientos innecesarios durante las fechas señaladas.
Asimismo, se informó que la atención consular se reanudará en los horarios habituales una vez concluido el período de cierre, garantizando la continuidad de los trámites y servicios que ofrecen los consulados a la población migrante hondureña.
No obstante, el anuncio ha generado malestar entre algunos hondureños, especialmente aquellos que ya contaban con citas programadas para trámites consulares, quienes ahora deberán reprogramarlas, lo que implica retrasos y ajustes en sus gestiones personales.
Cabe recordar que este cierre por fin de año se suma a la suspensión de labores que ya se había aplicado durante el período de Navidad, lo que ha provocado acumulación de citas y mayor demanda de atención en las fechas posteriores a la reapertura de los consulados.