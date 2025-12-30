Consulados de Honduras en el exterior permancen cerrados por asueto de fin de año

Tegucigalpa, Honduras.- Las representaciones consulares de Honduras en el exterior permanecerán cerradas de manera temporal por las celebraciones de fin de año, según un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería, los consulados hondureños suspenderán la atención al público desde el miércoles 31 de diciembre hasta el viernes 2 de enero, como parte del asueto concedido por las festividades de cierre de año.

Durante este período no se brindarán servicios consulares presenciales. Las autoridades recomendaron a los hondureños en el extranjero tomar las previsiones necesarias y realizar sus trámites antes o después de las fechas indicadas.