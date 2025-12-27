Oficinas del Instituto Hondureño de Antropología estarán cerradas hasta el 5 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) informó que las oficinas centrales del Museo Villa Roy permanecerán cerradas hasta el 5 de enero de 2026, inclusive. La medida responde al feriado navideño y al receso institucional anual.
Durante este período, los ciudadanos no podrán realizar trámites, solicitudes ni presentar documentación en las oficinas del museo, según detalló la institución en un comunicado oficial.
El IHAH indicó que las actividades administrativas y la atención al público se reanudarán de manera normal el lunes 5 de enero de 2026. Asimismo, las autoridades del museo invitaron a los usuarios a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes.
El Museo Villa Roy, ubicado en Tegucigalpa, es uno de los principales centros culturales del país y alberga las oficinas administrativas del IHAH. En este espacio, numerosas personas realizan trámites administrativos y gestionan permisos relacionados con la cultura y el patrimonio hondureño.
No obstante, las autoridades aclararon que la suspensión temporal de los servicios administrativos no afecta las exposiciones permanentes, las cuales continuarán disponibles para el público a través de plataformas digitales y recorridos virtuales programados por la institución.
Este cierre temporal se mantiene vigente desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026.
El IHAH agradeció la comprensión de los usuarios y exhortó a la población a planificar sus visitas o trámites con antelación, a fin de evitar contratiempos durante el receso navideño.
Finalmente, los funcionarios del museo recordaron que durante este período se llevarán a cabo trabajos internos de mantenimiento y actualización de archivos, con el objetivo de mejorar la atención a los visitantes a partir del 5 de enero.