Oficinas del Instituto Hondureño de Antropología estarán cerradas hasta el 5 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El ​​​​Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) informó que las oficinas centrales del Museo Villa Roy permanecerán cerradas hasta el 5 de enero de 2026, inclusive. La medida responde al feriado navideño y al receso institucional anual.

Durante este período, los ciudadanos no podrán realizar trámites, solicitudes ni presentar documentación en las oficinas del museo, según detalló la institución en un comunicado oficial.

El IHAH indicó que las actividades administrativas y la atención al público se reanudarán de manera normal el lunes 5 de enero de 2026. Asimismo, las autoridades del museo invitaron a los usuarios a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes.

El Museo Villa Roy, ubicado en Tegucigalpa, es uno de los principales centros culturales del país y alberga las oficinas administrativas del IHAH. En este espacio, numerosas personas realizan trámites administrativos y gestionan permisos relacionados con la cultura y el patrimonio hondureño.