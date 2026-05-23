Quemaron su cuerpo y pasó dos meses sin ser identificada: caso de Nelsi Alberto

Las autoridades forenses finalmente lograron confirmar la identidad de la joven Nelsi Alberto, cuyo cuerpo permaneció como desconocido durante dos meses en la morgue sampedrana. Así ocurrió su crimen:
Nelsi Beatriz Alberto, de 21 años, era una estudiante de Enfermería y fue encontrada sin vida en el sector de El Ocotillo, una zona solitaria que conecta con Ticamaya y colinda con el municipio de Choloma, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, desconocidos asesinaron a la joven y posteriormente intentaron quemar su cuerpo antes de abandonarlo en una calle de tierra poco transitada.
En la escena del crimen, los equipos de investigación encontraron restos de combustible, lo que apuntó a un intento de borrar evidencias y dificultar la identificación del cadáver.
El cuerpo de Nelsi Alberto quedó carbonizado y permaneció durante semanas como desconocido en los depósitos de Medicina Forense de San Pedro Sula, mientras las autoridades realizaban el proceso de identificación.
Antes de su identificación, la familia de Nelsi había reportado su desaparición y detalló que la joven residía en la colonia El Carmen.
Sus parientes relataron que la joven desapareció luego de salir de clases, ya que cursaba su carrera en una escuela de Enfermería.
Las autoridades entregaron los restos de la joven a sus seres queridos, quienes trasladaron el cuerpo hasta Macuelizo, Santa Bárbara, su tierra natal, para darle sepultura.
Con una foto de su infancia, familiares y conocidos le dieron el último adiós a la joven estudiante, cuyo caso continúa bajo investigación para esclarecer quiénes participaron en el crimen.
Nelsi Beatriz Alberto estaba a punto de graduarse y dejó a dos hijos pequeños, de 3 y 1 año, quienes ahora quedan bajo el cuidado de sus familiares.