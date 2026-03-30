Reportan cinco muertes en Semana Santa; autoridades piden precaución

Tegucigalpa, Honduras.- Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), confirmó que cinco personas han fallecido durante los días previos al feriado de Semana Santa 2026.
Reyes dijo que cuatro personas murieron por sumersión y otra en un accidente vial en el desvío de El Pito Solo, en Santa Bárbara.
Sobre los cuatro fallecidos por sumersión, aseguró que tres eran adultos y uno menor. Todos ocurrieron en Tela y Omoa, al norte de Honduras.
“Los padres de familia deben de ser más cuidadosos si saben que sus hijos no pueden nadar, no es posible viajar siete horas para ir a fracasar de esa manera, por lo que el llamado es a estar pendientes de sus hijos”, indicó.
Las autoridades esperan la movilización de 2.5 millones de personas, por lo que instaron a ser precavidos y manejar con precaución.
Reyes señaló que la Policía Nacional está realizando pruebas de alcoholemia para evitar que los veraneantes conduzcan en estado de ebriedad.
Contabilizó 208 pruebas aplicadas a nivel nacional, de las que 103 salieron positivas. Según Reyes, estas personas probablemente hubiesen sufrido algún tipo de incidente si no hubiesen actuado a tiempo.