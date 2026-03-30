Reportan cinco muertes en Semana Santa; autoridades piden precaución

Tegucigalpa, Honduras.- Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), confirmó que cinco personas han fallecido durante los días previos al feriado de Semana Santa 2026.

Reyes dijo que cuatro personas murieron por sumersión y otra en un accidente vial en el desvío de El Pito Solo, en Santa Bárbara.

Sobre los cuatro fallecidos por sumersión, aseguró que tres eran adultos y uno menor. Todos ocurrieron en Tela y Omoa, al norte de Honduras.