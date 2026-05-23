"Le tendieron una trampa, pero se lo dejo a Dios": padre del comisario Lester Amador, víctima en Corinto

En medio del dolor, el padre del comisario póstumo Lester Josué Amador Herrera aseguró que su hijo “cayó en una trampa” durante el operativo en el que perdió la vida en Corinto, Omoa, Cortés, junto a otros 4 agentes. Esto fue lo que dijo:
El hecho ocurrió el pasado jueves -21 de mayo-, cuando Amador Herrera y cuatro agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) participaron en una intervención que terminó en un enfrentamiento armado.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos fueron hallados horas después en una zona montañosa, tras haber sido privados de libertad por supuestos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico.
El padre de Amador recordó a su hijo, una de las víctimas, como un joven “excelente, bien inteligente”, quien, pese a sus limitaciones económicas, logró formarse profesionalmente dentro de la institución policial.
“Desde pequeño fue un niño excelente, bien inteligente y acá lo demostró. Nosotros no teníamos dinero para que entrara a una universidad... se hizo abogado y sacó dos maestrías y quedó una sin terminar”, expresó.
Señaló que su hijo mantenía un perfil reservado y estaba en el área principalmente administrativa, por lo que desconocía un poco de su vida laboral.
“Él nunca hablaba de su trabajo, caminaba reservado... no sé por qué lo mandaron a esa misión a Corinto”, lamentó, al tiempo que indicó que su hijo planeaba retirarse tras culminar sus estudios y reunirse con su hija en España.
"Él era más administrativo, no sé por qué lo pasaron para ahí y por qué lo mandaron a esa misión a Corinto, porque él estaba asignado acá en Tegucigalpa. Él me dijo que solo iba a culminar con la maestría y se iba para donde su niña, tiene una niña en España. Creo que se iba a retirar", relató.
Sobre su traslado de Tegucigalpa hasta Corinto, el padre de Amador Herrera aseguró que "a él le tendieron una trampa. Solo mandaron 5 y cuando hacen estas (misiones) mandan hasta 30 o 40 policías, y solo lo mandaron a él y 4 más, pero solo se lo dejo a Dios".
Agregó: "No podemos opinar, no estaba yo ahí. Lo único que sé es que mi hijo cayó en una trampa. Ya no se puede hacer nada, solo sé que lo amo y que me dejó destrozado el corazón"-
El portavoz institucional, Wilber Mayes Ríos, explicó que la misión inicial de los agentes era realizar labores de vigilancia en un caso de drogas en Colón, por lo que la operación en Omoa no contaba con autorización de la cadena de mando.
El sepelio de Amador Herrera se realizó en el cementerio San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, en horas de la mañana de este sábado 23 de mayo.