"Le tendieron una trampa, pero se lo dejo a Dios": padre del comisario Lester Amador, víctima en Corinto

"Él era más administrativo, no sé por qué lo pasaron para ahí y por qué lo mandaron a esa misión a Corinto, porque él estaba asignado acá en Tegucigalpa. Él me dijo que solo iba a culminar con la maestría y se iba para donde su niña, tiene una niña en España. Creo que se iba a retirar", relató.