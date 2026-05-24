Muere el periodista deportivo Julio César Núñez, la voz que marcó con su “aguanta corazón”

Tegucigalpa, Honduras.- “¡Aguantaaa corazón!”, fue la frase inolvidable que marcó la trayectoria del periodista deportivo Julio César Núñez, una de las voces más reconocidas y queridas del deporte hondureño, quien falleció la madrugada de este domingo -24 de mayo- en Tegucigalpa.

El comunicador, de origen uruguayo, murió a los 71 años, tras permanecer hospitalizado en un centro asistencial privado, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular que sufrió semanas atrás.

La noticia fue confirmada por su esposa durante las primeras horas del domingo y anunciada por los medios donde laboraba: Deportes TVC y HRN.

Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay, país donde inició sus primeros pasos en el periodismo dentro de medios radiales, enfocados en información general y política.

Durante su carrera en territorio uruguayo trabajó en Radio Cristal de Las Piedras y posteriormente en Radio Carve, donde reportó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 desde Casa de Gobierno.

Más adelante se incorporó a Radio Monte Carlo, medio en el que comenzó a involucrarse en el periodismo deportivo, área que terminaría convirtiéndose en el sello de su trayectoria profesional.