Tres recetas monstruosas para compartir en Halloween

Tegucigalpa, Honduras.- Halloween es una buena ocasión para preparar recetas creativas y compartir en familia. Desde unas galletas decoradas con ojos y dientes hasta una bebida caliente con especias y unos quequitos de calabaza, estas tres propuestas combinan sabores de temporada con presentaciones divertidas. Estas recetas son una alternativa para quienes buscan ideas para una fiesta temática, una merienda en casa o una actividad en la cocina con los niños. Aquí encontrarás los ingredientes y el paso a paso de cada receta para disfrutar de Halloween con un toque monstruoso.

1. Galletas monstruosas para Halloween

Las galletas monstruosas son una opción divertida para decorar la mesa de postres durante Halloween. Se preparan con galletas con trozos de chocolate o nueces, crema de chocolate, malvaviscos y merengues, ingredientes que permiten crear ojos y dientes para darles una apariencia de pequeños monstruos.

Además, su preparación no requiere horneado adicional, por lo que es una alternativa práctica para compartir en familia. Puedes personalizar la decoración con chispas de colores o variar el tipo de crema de chocolate, según tus preferencias. Ingredientes: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - 20 galletas tipo cookie con trozos de chocolate o nueces - 150 g de crema de chocolate, como Nutella o una crema de avellanas similar - 10 malvaviscos grandes - 10 g de chispas de chocolate para los ojos - 5 merengues pequeños, cortados en pedazos para formar los dientes Preparación: 1. Corta los malvaviscos en rodajas finas para formar los ojos. Coloca una chispa de chocolate en el centro de cada rodaja y presiónala ligeramente para que se adhiera. 2. Unta una cucharada de crema de chocolate sobre una galleta. 3. Coloca pequeños trozos de merengue a lo largo de uno de los bordes de la galleta para formar los dientes del monstruo.

4. Pon una segunda galleta encima para formar un sándwich, dejando que los dientes sobresalgan. 5. Coloca dos ojos de malvavisco en la parte superior de cada galleta. Si es necesario, utiliza un poco de crema de chocolate para fijarlos. 6. Repite el procedimiento hasta completar las 10 galletas monstruosas.



2. Pumpkin spice latte: una bebida con sabor a otoño

El pumpkin spice latte es una bebida que combina café, leche, puré de calabaza y especias como canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor. Su mezcla de sabores lo convierte en una alternativa para acompañar los postres durante las celebraciones de Halloween. Esta bebida también permite adaptar la preparación a diferentes gustos. Puedes ajustar la cantidad de azúcar y decorar la superficie con crema batida y canela en polvo para darle una presentación especial. Ingredientes: - 1 taza de café recién hecho - 1 taza de leche - 2 cucharadas de puré de calabaza - 1-2 cucharaditas de azúcar - 1/2 cucharadita de extracto de vainilla - 1/2 cucharadita de canela molida - 1/4 cucharadita de jengibre molido - 1/4 cucharadita de nuez moscada molida - Una pizca de clavo de olor molido - Crema batida para decorar - Canela en polvo para espolvorear

Preparación 1. En un recipiente pequeño, mezcla el puré de calabaza con el azúcar, el extracto de vainilla y las especias: canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor. 2. Calienta la leche en una cacerola a fuego medio. Justo antes de que comience a hervir, incorpora la mezcla de calabaza y especias. Remueve hasta integrar los ingredientes y obtener una preparación aromática. Evita que hierva. 3. Vierte la leche especiada sobre el café recién hecho y mezcla. 4. Decora con crema batida y un poco de canela en polvo. Sirve inmediatamente.

3. Quequitos de calabaza para Halloween

Los quequitos de calabaza son una opción para quienes prefieren los postres horneados. Su preparación combina harina, puré de calabaza y especias que aportan sabor a la masa. Puedes decorarlos con glaseado de vainilla, fresa o chocolate, y añadir chispas, nueces o pasas si deseas darles un toque diferente. También son una alternativa para compartir con los niños, quienes pueden ayudar a decorar los quequitos una vez que se hayan enfriado. Ingredientes: - 2 tazas de harina - 2 cucharaditas de polvo de hornear - 1 cucharadita de canela - 1 cucharadita de jengibre en polvo - 1 cucharadita de nuez moscada - 1 cucharadita de clavo de olor en polvo - 1/2 taza de puré de calabaza - 1 taza de azúcar - 2 huevos - 3/4 de taza de aceite - 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación: 1. En un recipiente, tamiza la harina junto con el polvo de hornear, la canela, el jengibre, la nuez moscada y el clavo de olor. Mezcla y reserva. 2. En otro recipiente, bate el puré de calabaza con el azúcar, los huevos, el aceite y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. 3. Incorpora los ingredientes secos a la mezcla de calabaza y remueve hasta integrar. Distribuye la masa en un molde para 12 quequitos. 4. Hornea a 356 °F durante 15 minutos o hasta que, al introducir un palillo, este salga limpio. Deja enfriar antes de servir.

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