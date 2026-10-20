Pan de muerto: Receta para preparar este clásico mexicano

Tegucigalpa, Honduras. El pan de muerto es una preparación tradicional de México que se disfruta durante el Día de Muertos, celebrado cada 1 y 2 de noviembre. Su aroma a naranja, su cubierta de azúcar y su textura suave lo convierten en una opción para acompañar una taza de café, especialmente en los días fríos Durante esta festividad, las familias preparan altares y ofrendas en memoria de sus seres queridos, en los que este pan ocupa un lugar destacado. Su forma redonda y sus decoraciones características están asociadas con el simbolismo de la vida y la muerte. Las tiras de masa que se colocan sobre la superficie representan huesos, mientras que la pequeña esfera del centro se interpreta como una representación del cráneo.

Variantes del pan de muerto

Aunque una de las versiones más conocidas se aromatiza con naranja o agua de azahar, existen distintas preparaciones regionales en México. Algunas incluyen rellenos de chocolate o nata, mientras que otras incorporan canela para aportar un aroma diferente. En Oaxaca se elaboran panes tradicionales con características propias, entre ellos el pan de yema. En Puebla también existen variedades de pan de muerto que se distinguen por su decoración, incluido el uso de ajonjolí en algunas preparaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El pan de muerto suele prepararse durante octubre y noviembre, cuando las familias organizan las ofrendas para conmemorar a sus seres queridos. Su elaboración y consumo forman parte de las costumbres gastronómicas vinculadas con esta celebración mexicana. Si quieres preparar esta especialidad en casa, puedes seguir una receta con harina de trigo, huevos, mantequilla y ralladura de naranja. El resultado es un pan suave, aromático y cubierto de azúcar, ideal para acompañar una taza de café.



Ingredientes

- 500 g de harina de trigo - 100 g de azúcar - 10 gramos de sal - 7 gramos de levadura seca instantánea o 15 gramos de levadura fresca - 100 ml de leche tibia -100 gramos de mantequilla amarilla a temperatura ambiente - 4 huevos - 1 naranja rallada - 1 cucharada de agua de azahar (opcional) - 1 cucharadita de esencia de vainilla - 50 gramos de azúcar adicional para decorar - 1 huevo batido para barnizar

Preparación