Pan de muerto: Receta para preparar este clásico mexicano

Tegucigalpa, Honduras. El pan de muerto es una preparación tradicional de México que se disfruta durante el Día de Muertos, celebrado cada 1 y 2 de noviembre. Su aroma a naranja, su cubierta de azúcar y su textura suave lo convierten en una opción para acompañar una taza de café, especialmente en los días fríos
Durante esta festividad, las familias preparan altares y ofrendas en memoria de sus seres queridos, en los que este pan ocupa un lugar destacado.
Su forma redonda y sus decoraciones características están asociadas con el simbolismo de la vida y la muerte. Las tiras de masa que se colocan sobre la superficie representan huesos, mientras que la pequeña esfera del centro se interpreta como una representación del cráneo.
Variantes del pan de muerto
Aunque una de las versiones más conocidas se aromatiza con naranja o agua de azahar, existen distintas preparaciones regionales en México. Algunas incluyen rellenos de chocolate o nata, mientras que otras incorporan canela para aportar un aroma diferente.
En Oaxaca se elaboran panes tradicionales con características propias, entre ellos el pan de yema. En Puebla también existen variedades de pan de muerto que se distinguen por su decoración, incluido el uso de ajonjolí en algunas preparaciones.
El pan de muerto suele prepararse durante octubre y noviembre, cuando las familias organizan las ofrendas para conmemorar a sus seres queridos. Su elaboración y consumo forman parte de las costumbres gastronómicas vinculadas con esta celebración mexicana.
Si quieres preparar esta especialidad en casa, puedes seguir una receta con harina de trigo, huevos, mantequilla y ralladura de naranja. El resultado es un pan suave, aromático y cubierto de azúcar, ideal para acompañar una taza de café.
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de azúcar
- 10 gramos de sal
- 7 gramos de levadura seca instantánea o 15 gramos de levadura fresca
- 100 ml de leche tibia
-100 gramos de mantequilla amarilla a temperatura ambiente
- 4 huevos
- 1 naranja rallada
- 1 cucharada de agua de azahar (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 50 gramos de azúcar adicional para decorar
- 1 huevo batido para barnizar
Preparación
1. Activa la levadura. En un recipiente pequeño, disuelve la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Deja reposar durante 10 minutos, hasta que la mezcla esté espumosa.
2. Mezcla los ingredientes. En un recipiente grande, coloca la harina, el azúcar, la sal y la ralladura de naranja. Haz un hueco en el centro y añade los huevos, la mezcla de levadura, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Integra todos los ingredientes.
3. Amasa la preparación. Trabaja la masa sobre una superficie ligeramente enharinada durante 10 a 15 minutos. Incorpora la mantequilla poco a poco y continúa amasando hasta obtener una masa suave, elástica y ligeramente pegajosa.
4. Deja reposar la masa. Coloca la masa en un recipiente engrasado, cúbrela con un paño limpio y déjala reposar en un lugar cálido durante una hora o hasta que duplique su tamaño.
5. Forma los panes. Divide la masa en dos porciones iguales. Reserva un poco de cada porción para elaborar las decoraciones y las pequeñas esferas centrales. Forma dos bolas grandes y prepara tiras de masa para colocarlas sobre los panes, imitando la forma de huesos.
6. Deja que los panes aumenten de tamaño. Coloca las piezas en una bandeja para hornear cubierta con papel para horno. Tápalas nuevamente y déjalas reposar entre 30 y 45 minutos.
7. Hornea. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Barniza los panes con el huevo batido y hornéalos durante 25 a 30 minutos, o hasta que estén dorados y suenen huecos al golpear suavemente la base.
8. Decora con azúcar. Retira los panes del horno y deja que se enfríen ligeramente. Mientras aún estén tibios, barnízalos con mantequilla derretida y espolvorea el azúcar adicional por encima.
El pan de muerto estará listo para servir. Puedes acompañarlo con café y disfrutar de una preparación que reúne sabores, costumbres y parte de la tradición gastronómica mexicana.