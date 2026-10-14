¿Qué preparar para el desayuno o la cena? Waffles con fruta y Nutella

Tegucigalpa, Honduras.- Los waffles son una opción práctica y deliciosa que puedes disfrutar en el desayuno, el brunch, como postre o incluso en la cena. Su versatilidad permite acompañarlos con distintos ingredientes, según tus gustos y lo que tengas disponible en casa.
Esta preparación se caracteriza por su masa suave y su inconfundible forma cuadriculada, que se consigue al cocinarla en una wafflera. Aunque comparte similitudes con la masa de los panqueques y las crepas, los waffles destacan por su textura y por la variedad de acompañamientos que admiten.
Los ingredientes que elijas para servirlos pueden transformar por completo el resultado. Puedes combinarlos con helado y nueces para preparar un postre, con huevos, queso y tocino para un brunch salado, o con frutas y miel de maple para un desayuno dulce.
En esta ocasión, te proponemos una receta de waffles con Nutella y frutas frescas. La combinación de la crema de avellanas con fresas, arándanos o mango ofrece una alternativa sencilla para comenzar el día o disfrutar de una cena dulce.
Ingredientes
-2 tazas de harina de trigo
-¼ de taza de azúcar
-1 cucharadita de polvo para hornear
-1 cucharadita de sal
-2 huevos, con las yemas y las claras separadas
-1½ tazas de leche1 cucharada de esencia de vainilla
-8 cucharadas de mantequilla amarilla derretida
-Aceite vegetal, cantidad necesaria
-Nutella, cantidad necesaria1 taza de fresas cortadas1 taza de arándanos o mango cortado en cubos
Preparación
1. Mezcla los ingredientes secos. En un tazón, coloca la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal. Reserva.
2. Prepara la mezcla líquida. En otro recipiente, mezcla las yemas de huevo, la vainilla y la leche hasta integrar los ingredientes.
3. Combina las preparaciones. Incorpora las claras a los ingredientes secos y añade la mezcla de leche y yemas junto con la mantequilla derretida. Mezcla hasta integrar, sin batir en exceso.
4. Cocina los waffles. Engrasa la wafflera con un poco de aceite vegetal. Vierte un cucharón grande de la mezcla y cocina durante unos 4 minutos o hasta que los waffles estén dorados.
5. Añade los acompañamientos. Sirve los waffles con Nutella y las frutas de tu preferencia.
Disfruta esta receta recién preparada y personaliza los acompañamientos con las frutas que tengas disponibles.