¿Qué preparar para el desayuno o la cena? Waffles con fruta y Nutella

Tegucigalpa, Honduras.- Los waffles son una opción práctica y deliciosa que puedes disfrutar en el desayuno, el brunch, como postre o incluso en la cena. Su versatilidad permite acompañarlos con distintos ingredientes, según tus gustos y lo que tengas disponible en casa.

Esta preparación se caracteriza por su masa suave y su inconfundible forma cuadriculada, que se consigue al cocinarla en una wafflera. Aunque comparte similitudes con la masa de los panqueques y las crepas, los waffles destacan por su textura y por la variedad de acompañamientos que admiten.

Los ingredientes que elijas para servirlos pueden transformar por completo el resultado. Puedes combinarlos con helado y nueces para preparar un postre, con huevos, queso y tocino para un brunch salado, o con frutas y miel de maple para un desayuno dulce.