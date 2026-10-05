Sopa de capirotadas: Una receta tradicional hondureña a base de maíz y queso

Tegucigalpa, Honduras.- La sopa de capirotadas es un platillo tradicional de Honduras que se prepara con tortitas de masa de maíz rellenas de queso y cocinadas en un caldo sazonado. Puede acompañarse con tortillas de maíz recién hechas. Si quieres preparar un almuerzo con sabor hondureño durante el fin de semana, esta sopa de capirotadas es una opción para disfrutar caliente, especialmente durante los días fríos y lluviosos. La receta también puede prepararse como una alternativa para quienes no quieren comer carne. Las capirotadas se elaboran con masa de maíz y queso, se fríen y posteriormente se incorporan al caldo para completar la preparación.

Para hacer esta receta, primero se preparan las capirotadas y después se cocina el caldo con ajo, cebolla, achiote y cilantro. Finalmente, se incorporan las capirotadas y se dejan cocinar durante ocho minutos más.



Ingredientes

- 1 taza de queso fresco rallado Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - 1 taza de queso mozzarella - Harina de maíz, cantidad necesaria - Agua, cantidad necesaria para la masa - Aceite vegetal, cantidad necesaria - 2 dientes de ajo - ½ cebolla blanca picada - 6 tazas de agua - ½ cucharadita de achiote en polvo - Cilantro fino, cantidad necesaria - Sal y pimienta, cantidad necesaria

Preparación