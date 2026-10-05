Sopa de capirotadas: Una receta tradicional hondureña a base de maíz y queso

Tegucigalpa, Honduras.- La sopa de capirotadas es un platillo tradicional de Honduras que se prepara con tortitas de masa de maíz rellenas de queso y cocinadas en un caldo sazonado. Puede acompañarse con tortillas de maíz recién hechas.
Si quieres preparar un almuerzo con sabor hondureño durante el fin de semana, esta sopa de capirotadas es una opción para disfrutar caliente, especialmente durante los días fríos y lluviosos.
La receta también puede prepararse como una alternativa para quienes no quieren comer carne. Las capirotadas se elaboran con masa de maíz y queso, se fríen y posteriormente se incorporan al caldo para completar la preparación.
Para hacer esta receta, primero se preparan las capirotadas y después se cocina el caldo con ajo, cebolla, achiote y cilantro. Finalmente, se incorporan las capirotadas y se dejan cocinar durante ocho minutos más.
Ingredientes
- 1 taza de queso fresco rallado
- 1 taza de queso mozzarella
- Harina de maíz, cantidad necesaria
- Agua, cantidad necesaria para la masa
- Aceite vegetal, cantidad necesaria
- 2 dientes de ajo
- ½ cebolla blanca picada
- 6 tazas de agua
- ½ cucharadita de achiote en polvo
- Cilantro fino, cantidad necesaria
- Sal y pimienta, cantidad necesaria
Preparación
1. Prepara la masa. En un tazón, mezcla la harina de maíz con el queso fresco rallado. Agrega agua hasta obtener una masa homogénea.
2. Forma las capirotadas. Haz bolitas con la masa y coloca queso mozzarella en el centro. Cierra cada bolita y repite el procedimiento hasta terminar con toda la masa.
3. Fríe las capirotadas. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las bolitas.
4. Prepara el caldo. En una olla con aceite a fuego medio, sofríe el ajo y la cebolla hasta que estén dorados. Vierte el agua y agrega el achiote y el cilantro. Deja hervir a fuego lento.
5. Incorpora las capirotadas. Salpimienta el caldo, agrega las capirotadas y deja cocinar durante ocho minutos más.
6. Sirve. Retira del fuego y sirve la sopa caliente con cilantro fino.