Ginebra, Suiza- Millones de personas podrían sufrir hambre aguda en el sur de África y en el denominado Corredor Seco de Centroamérica por la pérdida de las cosechas a causa del fenómeno de El Niño, advirtieron este viernes la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Ambas agencias han incorporado estas regiones a su lista de puntos críticos de hambre, que han pasado de 13 a 16 zonas en el mundo, y alertaron de que la situación podría deteriorarse significativamente entre diciembre y mayo próximo. Asimismo, señalaron que en algunas zonas de Sudán y Sudán del Sur persiste el riesgo de hambruna.

"Tomar medidas antes de que se produzcan los peores efectos de El Niño puede evitar daños en las cosechas, el ganado y los ingresos", indicaron. El Niño, que está ganando intensidad y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes jamás registrados, provocará condiciones más cálidas y secas en el sur de África, lo que amenaza las actividades agrícolas en general. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zimbabue, Malaui y Mozambique son los países en los que se teme que habrá inseguridad alimentaria aguda. En el Corredor Seco de Centroamérica -una franja de territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que es especialmente proclive a las sequías y a las lluvias irregulares- ya se ha visto que la primera temporada agrícola de 2026 fue la más seca de los últimos 40 años y las pérdidas de cultivos superaron el 75 % en numerosas zonas, según la FAO. Al respecto, los organismos de la ONU manifestaron que el agotamiento de las reservas de alimentos podría adelantar la próxima temporada de escasez, mientras que en Guatemala hasta 3,2 millones de personas pueden sufrir inseguridad alimentaria aguda de aquí a febrero.