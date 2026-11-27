En pleno 2026, reconocer, utilizar o incluso pronunciar el nombre de una mujer sigue siendo motivo de disputa. Esta es la realidad que enfrentan las mujeres en una provincia de Afganistán, bajo las restricciones impuestas por el régimen talibán. ¿Qué está pasando?
El nombre es un regalo que se recibe al nacer y una de las huellas que permanecen incluso después de morir. Un nombre tiene un rostro y una voz, pero para millones de mujeres afganas, conservar ese elemento de identidad se ha convertido en una lucha. Estas son las nuevas restricciones que enfrentan.
Los talibanes ordenaron eliminar los nombres de las mujeres de los documentos oficiales en la provincia de Balj, al norte de Afganistán, y sustituirlos por la denominación "Bibi", un apelativo que significa "abuela".
La nueva disposición afecta tanto a los documentos administrativos como a los sanitarios. Esta es una de las múltiples restricciones impuestas a las mujeres afganas desde el regreso del régimen talibán al poder en 2021.
En Afganistán, el nombre propio es uno de los pocos elementos de identidad que todavía conservan las mujeres frente a las restricciones impuestas por el régimen talibán.
La orden también instruye al personal sanitario de la provincia de Balj a dirigirse a las mujeres como "Bibi". ¿Qué significa este término? La palabra se utiliza para referirse a una "abuela" o "anciana".
En este país, muchas mujeres terminan siendo identificadas únicamente como la esposa, la hija o la madre de alguien, en lugar de ser reconocidas por su propio nombre.
Pronunciar el nombre de pila de una mujer, especialmente en público, es considerado en ciertos sectores de la sociedad afgana una ofensa al honor de su esposo o de sus hijos.
Según testimonios de mujeres, médicos y activistas civiles, los talibanes no solo ordenaron a los funcionarios de Balj dejar de escribir y pronunciar los nombres de las mujeres y sustituirlos por "Bibi", sino que, en muchos casos, también se las identifica con términos degradantes asociados a animales, como "cabra" o "ganado".
Durante su primer periodo en el poder, entre 1996 y 2001, los talibanes también eliminaron la palabra "mujer" de los nombres de las calles y de distintos espacios públicos.