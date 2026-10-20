Lluvias con acumulados de hasta 30 milímetros: ¿dónde lloverá más este martes por vaguada?

Una vaguada en superficie sobre el territorio nacional continuará generando condiciones nubosas, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, durante este martes 20 de octubre, según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Las temperaturas variarán según la región, con máximas que alcanzarán los 34 grados Celsius en Choluteca y mínimas que descenderán hasta los 17 grados en Intibucá. Además, los acumulados de lluvia previstos reflejan mayores precipitaciones en departamentos del sur y de la zona central, donde se esperan hasta 30 milímetros.
En el departamento de Lempira se pronostican temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 22 grados, con acumulados de lluvia de aproximadamente 10 milímetros.
En Ocotepeque, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 31 grados Celsius, mientras que los acumulados de precipitación rondarán los 10 milímetros. El pronóstico contempla lluvias y chubascos.
Para Santa Bárbara se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 24 grados Celsius, con acumulados de lluvia de 10 milímetros. En Yoro, por su parte, las temperaturas alcanzarán los 30 grados y descenderán hasta los 22 grados, con precipitaciones estimadas en cinco milímetros.
Olancho registrará temperaturas máximas de 31 grados Celsius y mínimas de 22 grados, el pronóstico contempla lluvias y chubascos con posibilidad de actividad eléctrica aislada.
En El Paraíso se esperan temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 20 grados Celsius, con acumulados de lluvia de 15 milímetros. En Gracias a Dios, las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 31 grados, con precipitaciones estimadas en 15 milímetros durante el día.
Francisco Morazán tendrá temperaturas máximas de 26 grados Celsius y mínimas de 20 grados, con acumulados de lluvia de hasta 25 milímetros. Estas condiciones mantienen la posibilidad de precipitaciones importantes en la región central, acompañadas de nubosidad y actividad eléctrica aislada.
En Intibucá se pronostica un ambiente más fresco, con temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 17 grados Celsius. Los acumulados de precipitación rondarán los 17 milímetros, por lo que se esperan lluvias y chubascos en el departamento.
La Paz presentará temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 22 grados Celsius, con acumulados de lluvia de 15 milímetros. En Comayagua, las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados, mientras que se prevén precipitaciones de hasta 25 milímetros.
En Copán se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 21 grados Celsius, con acumulados de lluvia de 21 milímetros. En Cortés, las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 30 grados, con precipitaciones estimadas en 20 milímetros. Atlántida tendrá máximas de 31 grados y mínimas de 24, mientras que Colón registrará temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 25, ambos con acumulados de 15 milímetros.
En Islas de la Bahía se prevén máximas de 30 grados, mínimas de 28 y lluvias de 15 milímetros. Por su parte, Valle tendrá temperaturas de entre 24 y 33 grados, con acumulados de 30 milímetros, al igual que Choluteca, donde las máximas alcanzarán los 34 grados y las mínimas serán de 25.