Lluvias con acumulados de hasta 30 milímetros: ¿dónde lloverá más este martes por vaguada?

En Copán se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 21 grados Celsius, con acumulados de lluvia de 21 milímetros. En Cortés, las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 30 grados, con precipitaciones estimadas en 20 milímetros. Atlántida tendrá máximas de 31 grados y mínimas de 24, mientras que Colón registrará temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 25, ambos con acumulados de 15 milímetros.