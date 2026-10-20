Patrocinadores reafirman su compromiso con la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Factor determinante para que la Vuelta sea una realidad, la marca Aguazul se reporta lista para hidratar a los centenares de ciclistas que estarán en la decimoquinta edición de la competencia ciclística más grande del país. “Nos sentimos sumamente orgullosos porque promovemos, apoyamos el ciclismo, promovemos la salud, fomentamos también el estilo de vida saludable e incentivamos a tener una actividad física”, dijo ayer en el lanzamiento Vanessa Lazo, gerente de Embotelladora de Sula. Aguazul ha estado en cada una de las ediciones de la Vuelta y no podía estar ausente en la de este 2026. “Hemos sido un complemento para esta actividad. Este evento siempre nos ha invitado a estar activos, entretenidos, y convoca a las familias para tener un espacio de convivencia”, expuso.

Lazo tiene claro que la Vuelta “ya está institucionalizada” en la mente de miles de personas, y eso evidencia la importancia de la actividad. “¿Qué me ha sorprendido? Bueno, que la comunidad cómo ha crecido año con año, es impresionante cuántas personas vienen de otros países y se suscriben para participar”, manifestó.

Para cerrar, Lazo mandó un mensaje a los ciclistas de cara al domingo 15 de noviembre: “Ahí vamos a tener toda el agua necesaria para que se mantengan bien hidratados y puedan llegar a su meta”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Marco Tulio Carrasco, gerente de Movilidad Urbana: “Lo que más me llamó la atención fue la Élite”

La Alcaldía Municipal del Distrito Central nuevamente se puso a la orden el evento ciclístico más masivo de la capital y de toda Honduras. “Quiero que sepan que cuentan con el apoyo al cien de la Alcaldía en todo aspecto: logístico, con personal y operativo. Nuestro alcalde Juan Diego Zelaya es innovador. Este tipo de eventos le da un realce a la capital”, expuso Marco Tulio Carrasco.

El gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía afirmó con sorpresa: “Lo que más me llamó la atención fue la categoría Élite. Son 135 kilómetros, me impresionó; quiero conocer a esos ciclistas. ¡Bravo! Son 135 kilómetros”.



David Bustamante, Banpaís: “La Vuelta ha sido un ícono de la capital y del país”

Como ya es una costumbre, Banpaís se une a EL HERALDO para hacer posible la fiebre del ciclismo. “Estamos muy contentos de patrocinar esta Vuelta, que ha sido un ícono no solo de Tegucigalpa, sino de todo el país. Para Banpaís es muy grato participar por decimoprimera ocasión”, dijo David Bustamante, gerente regional de Banca de Personas de la entidad.

Gennie Flores, Bike Mart: “De este evento han salido talentos grandes”

Bike Mart suma varios años de la mano de la Vuelta y su representante Gennie Flores no escondió su emoción en el lanzamiento de la competencia. “De este evento han salido talentos grandes. Ha sido una vitrina para muchos ciclistas que han salido al exterior. Parte de su currículum es haber ganado la Vuelta EL HERALDO, que es el más grande evento de ruta en el país”, contó.

“Es un honor para Hidrasal estar en esta actividad deportiva”

Hidrasal debuta como patrocinador de la Vuelta y Valkiria Bustillo no escondió la alegría por formar parte de la fiesta. “Es un honor para Hidrasal estar en esta actividad. Nuestra bebida es un suero de hidratación. Por ello venimos”, expresó.

“Nos motiva apoyar una distracción más para la ciudad”