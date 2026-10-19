Lento avance: 41 tareas pendientes tras entrada en vigencia de Ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras.- La reducción de las pérdidas eléctricas, la licitación oportuna de energía y el manejo de una deuda de L143.8 mil millones constituyen los tres principales desafíos para la implementación de la Ley de Justicia Energética, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) al que EL HERALDO Plus tuvo acceso en exclusiva. A tres semanas de su entrada en vigencia, el documento revela que el Estado apenas ha completado una de las 42 tareas que debe ejecutar, mientras que una está en proceso, 20 no han comenzado y de otras 20 no existe ningún dato público. La única tarea cumplida es, en realidad, el punto de partida, es decir, la entrada en vigencia de la ley, una vez que salió del Poder Ejecutivo. En tanto, la que figura en proceso es la licitación de 1,500 megavatios, que ya fue aplazada para el primer trimestre de 2027. El documento, titulado “De la ley a resultados: Hoja de ruta para la transformación del sector eléctrico”, es la base del Monitor de la Ley de Justicia Energética, una plataforma digital que la organización lanza este martes a través de su iniciativa Potencia Honduras. “La ley abre una oportunidad real para tener una ENEE ordenada, despolitizada y que rinda cuentas, pero por sí sola no cambia nada. Lo que el país espera ahora son resultados”, afirmó Edgar Aguilar, especialista en energía de la ASJ. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reforma llega cuando el servicio eléctrico está lejos de lo que esperan los más de dos millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Pérdidas

Uno de los principales problemas de la ENEE han sido las pérdidas de energía, que pasaron de 33.6% en 2025 a 34.4% en el primer semestre de 2026, lo que se traduce en pérdidas de al menos L50 millones diarios. Según la organización, la ley legisló casi todo lo necesario para atacar el problema, pero las acciones no se ven materializadas, pues hay 292,000 solicitudes de medidor en espera y 350,000 usuarios a quienes se les factura por promedio. La normativa ordena instalar un medidor en un máximo de 30 días por solicitud, aunque no existe información pública sobre su cumplimiento. La ventana única de regularización voluntaria de conexiones vence el 29 de diciembre y, a la fecha, no se ha anunciado una campaña ni la capacidad operativa para ejecutarla. El análisis de la ASJ estima que reducir las pérdidas al 25% en tres años liberaría cerca de L4,500 millones anuales.

Licitación

Otro punto importante es la licitación de potencia y energía, que por ley debe iniciar a más tardar el 28 de marzo de 2027 y concluir en un año. El plazo es decisivo, ya que en 2029 saldrán de operación 886 megavatios de generación y solo hay 119 megavatios nuevos comprometidos. Si no se contrata a tiempo, el déficit firme llegaría a 2,031 megavatios en 2035. La licitación de 1,500 megavatios ya se aplazó al primer trimestre de 2027, apenas el 28% del plan de expansión de transmisión tiene financiamiento y no hay obras adjudicadas. Para Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE), la ley ya marcó con claridad el camino: la estatal tiene 180 días para arrancar el proceso con bases listas y, desde la entrada en vigencia, un año para tener adjudicada la nueva potencia.

Deuda

El tercer punto son las finanzas de las tres empresas que nacerán de la escisión de la ENEE, es decir, generación, transmisión y distribución. La estatal arrastra una deuda económica de L143.8 mil millones, equivalente al 31% de la deuda pública de la Administración Central y a cerca del 14% del Producto Interno Bruto. Con lo que generan, las tres empresas solo podrían sostener unos L28.6 mil millones, apenas la quinta parte de lo que se debe. Nacerán, además, con un capital de L150 millones, sin activos propios y sin una fecha fijada en la ley para completar la escisión, según han dicho las autoridades.

Riesgos