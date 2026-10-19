Lento avance: 41 tareas pendientes tras entrada en vigencia de Ley de Justicia Energética

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La reducción de las <b><a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/enee-pierde-40-millones-lempiras-diarios-mientras-reforma-electrica-estancada-congreso-GE31538925">pérdidas eléctricas</a></b>, la licitación oportuna de energía y el manejo de una deuda de L143.8 mil millones constituyen los tres principales desafíos para la implementación de la <b><a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/presidente-nasry-asfura-sanciona-nueva-ley-justicia-energetica-transformar-enee-CJ32196242">Ley de Justicia Energética</a></b>, según un informe de la <b>Asociación para una Sociedad más Justa</b> (<b>ASJ</b>) al que EL HERALDO Plus tuvo acceso en exclusiva.A tres semanas de su entrada en vigencia, el documento revela que el Estado apenas ha completado una de las 42 tareas que debe ejecutar, mientras que una está en proceso, 20 no han comenzado y de otras 20 no existe ningún dato público.La única tarea cumplida es, en realidad, el punto de partida, es decir, la entrada en vigencia de la ley, una vez que salió del Poder Ejecutivo. En tanto, la que figura en proceso es la licitación de 1,500 megavatios, que ya fue aplazada para el primer trimestre de 2027.El documento, titulado “De la ley a resultados: Hoja de ruta para la transformación del sector eléctrico”, es la base del Monitor de la Ley de Justicia Energética, una plataforma digital que la organización lanza este martes a través de su iniciativa Potencia Honduras.“La ley abre una oportunidad real para tener una ENEE ordenada, despolitizada y que rinda cuentas, pero por sí sola no cambia nada. Lo que el país espera ahora son resultados”, afirmó Edgar Aguilar, especialista en energía de la ASJ.La reforma llega cuando el servicio eléctrico está lejos de lo que esperan los más de dos millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).