Gabinete Económico y el FMI inician la última revisión del acuerdo 2023-2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Gabinete Económico de Honduras recibió este día martes -20 de octubre- a representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar la última revisión del acuerdo 2023-2026.

La misión técnica del FMI estará en el país del 20 de octubre al 2 de noviembre con el objetivo de reunirse con funcionarios del Gobierno del presidente Nasry Asfura, del sector privado y de otras organizaciones de sociedad civil. No obstante, el tema principal es la sexta revisión semestral del acuerdo trianual, el que estuvo vigente del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2026.