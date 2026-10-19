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FMI inicia última revisión del acuerdo económico con Honduras que habilitaría $120 millones

El Gobierno hondureño busca cumplir los compromisos económicos pendientes y sentar las bases para un nuevo convenio de cooperación financiera internacional

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 21:35
FMI inicia última revisión del acuerdo económico con Honduras que habilitaría $120 millones

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo que permitió al país centroamericano acceder a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que expiró en septiembre pasado.

Tegucigalpa, Honduras.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del acuerdo económico firmado en 2023, un proceso que, de aprobarse con éxito, permitirá al país acceder a 120 millones de dólares y avanzar en las negociaciones de un nuevo programa.

El ministro hondureño de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, dijo este lunes a periodistas que la misión del organismo multilateral, encabezada por Emilio Fernández, permanecerá dos semanas en Tegucigalpa.

Durante su estancia, los enviados del FMI se reunirán con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), detalló el funcionario.

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El equipo técnico del organismo, acompañado por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, también tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, y representantes del sector privado, agregó Hernández.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo que permitió al país centroamericano acceder a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que expiró en septiembre pasado.

Si la revisión concluye satisfactoriamente, Honduras podrá recibir un desembolso de unos 120 millones de dólares, que se incorporarán directamente a la caja única del Estado, según las autoridades.

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Hernández señaló que uno de los principales desafíos será cumplir las metas estructurales pendientes, entre ellas la aplicación de la Ley de Justicia Energética, aprobada por el Parlamento hondureño en agosto pasado.

Pese a estos retos, el funcionario confió en que los indicadores económicos del país permitan obtener una evaluación favorable y avanzar en las negociaciones de un nuevo programa con el FMI para los próximos tres años de la Administración de Asfura, con énfasis en el desarrollo económico.

Asfura asumió el cuatrienio 2026-2030 el pasado 27 de enero en una Honduras marcada por un índice de pobreza que supera el 60 %, salarios bajos y la promesa del nuevo presidente de reducir el tamaño del Estado.

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Redacción web
Agencia EFE

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