FMI inicia evaluación clave en Honduras para definir un nuevo acuerdo económico

No obstante, el alto funcionario expresó su confianza en obtener una evaluación favorable de la misión con base en los indicadores económicos registrados hasta la fecha para avanzar en la negociación de un nuevo programa con el organismo multilateral que abarque los próximos tres años de la Administración de Asfura, con énfasis en el desarrollo económico.El FMI ha resaltado la importancia de mantener políticas macroeconómicas adecuadas para preservar la estabilidad y respaldar un crecimiento económico inclusivo en Honduras, según la Secretaría de Finanzas.Asfura, quien asumió la Presidencia el pasado 27 de enero para el cuatrienio 2026-2030, enfrenta el desafío de gestionar una <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/nasry-asfura-se-reune-representantes-standard-poors-analizar-economia-honduras-AC31770022" target="_blank">economía</a> con una tasa de pobreza superior a un 60 %, salarios bajos y el compromiso de reducir el tamaño del Estado. EFE