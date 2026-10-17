  1. Inicio
  2. · Economía

FMI inicia evaluación clave en Honduras para definir un nuevo acuerdo económico

Una delegación del FMI trabajará dos semanas con el Gobierno de Nasry Asfura para evaluar el programa de 2023 y habilitar la negociación de uno nuevo

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 07:22
FMI inicia evaluación clave en Honduras para definir un nuevo acuerdo económico

Una delegación multilateral examinará los avances fiscales del gabinete del presidente Nasry Asfura para desbloquear apoyo monetario estratégico.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el próximo lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del programa económico aprobado en 2023, un proceso que, de culminar con éxito, permitirá al país avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo, informó una fuente oficial.

El secretario hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, indicó que la delegación del organismo multilateral trabajará durante dos semanas con representantes del Gabinete Económico, el sector privado y otras instituciones, además de reunirse con el presidente hondureño, Nasry Asfura.

Cuenta del Milenio: Honduras busca acceder a fondos de hasta $1,000 millones

La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y la revisión evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras y los resultados de las políticas económicas y fiscales aplicadas, indicó la Secretaría de Finanzas -en un comunicado-.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que otorgó al país acceso a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que venció en septiembre pasado.

Hernández subrayó que uno de los principales desafíos será cumplir las metas estructurales pendientes en el sector energético, incluida la puesta en marcha de la Ley de Justicia Energética, aprobada en agosto pasado por el Parlamento hondureño.

Sexta revisión del acuerdo con el FMI comenzará el 20 de octubre en Honduras

No obstante, el alto funcionario expresó su confianza en obtener una evaluación favorable de la misión con base en los indicadores económicos registrados hasta la fecha para avanzar en la negociación de un nuevo programa con el organismo multilateral que abarque los próximos tres años de la Administración de Asfura, con énfasis en el desarrollo económico.

El FMI ha resaltado la importancia de mantener políticas macroeconómicas adecuadas para preservar la estabilidad y respaldar un crecimiento económico inclusivo en Honduras, según la Secretaría de Finanzas.

Asfura, quien asumió la Presidencia el pasado 27 de enero para el cuatrienio 2026-2030, enfrenta el desafío de gestionar una economía con una tasa de pobreza superior a un 60 %, salarios bajos y el compromiso de reducir el tamaño del Estado. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias