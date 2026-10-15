Gobierno espera acceder a la Cuenta del Milenio en 2027 y obtener hasta $1,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras espera ser elegible por la Cuenta del Milenio en 2027 y acceder a un compacto entre 800 y 1,000 millones de dólares en donación de Estados Unidos.

Así lo reveló este día el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, durante una presentación de los logros de los primeros ocho meses de gestión del presidente Nasry Asfura.

Agregó que el Gobierno tiene en marcha una estrategia para calificar a la Cuenta del Milenio, iniciativa que fue elegible en 2006, o sea hace 20 años, y se accedió a 205 millones de dólares. Para 2026, la aspiración del Gobierno es calificar al Programa Umbral.