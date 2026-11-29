Madrid, España.- El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este domingo la victoria del conservador Partido Popular en las elecciones celebradas en España y aseguró que aceptan "el resultado sin sospechas". Sánchez compareció ante los militantes y los medios tras conocerse los resultados de las elecciones, en las que, con el escrutinio prácticamente finalizado (un 98,08 % por ciento), el bloque de derechas formado por PP, el ultraderechista Vox y UPN obtienen 187 diputados, por encima de la mayoría absoluta fijada en 176.

Estos resultados permiten que el bloque de derecha forme gobierno y suponen el fin de la etapa de Sánchez al frente de Ejecutivo.

El hasta ahora presidente llamó esta noche al líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria en las elecciones generales celebradas este domingo, informaron fuentes populares. El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 95 % del voto escrutado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con el 95,02 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,54 % de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,05 %, lo que supone 51 diputados (18 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,88 % de los votos.