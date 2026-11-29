Madrid, España.-El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid para las elecciones generales y volvió a pedir una gran participación "por el futuro" de España.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", y recordó que, en democracia, "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.

Pidió una gran participación porque, cuanto mayor sea, "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.