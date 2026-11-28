Lima, Perú.-Más de 2,000 familias han resultado afectadas hasta el momento por las inundaciones ocurridas en la ciudad peruana de Piura, en el norte del país, tras las fuertes lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño que la presidenta del país, Keiko Fujimori, definió como "históricas".

"La magnitud de la tormenta ha sido histórica, ha llovido en cinco horas lo que normalmente podría llover en un año y por eso es que ha causado estas inundaciones terribles", dijo Fujimori en Piura, donde este sábado anunció se va a emitir un decreto de urgencia para que las tareas relacionadas con el drenaje en las calles sean gestionadas por el Gobierno central.

En ese sentido, adelantó que este domingo o lunes se producirá el anuncio oficial sobre el bono para los damnificados por las intensas precipitaciones en el norte.

"Conversé con el ministro de Economía, Elmer Cuba, para adelantar las ayudas económicas, lo que se realizará con apoyo de los organismos multilaterales", indicó la presidenta al añadir que es "doloroso y triste" ver los efectos de las inundaciones.