Tegucigalpa, Honduras.- La espera de los conductores que utilizan la salida al sur de Tegucigalpa llegará a su fin este domingo 29 de noviembre, ya que a las 10:00 de la mañana se habilitará la ampliación del puente Germania, una obra que busca mejorar la circulación vehicular en uno de los principales accesos a la capital.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que a las 8:00 de la mañana se realizarán las pruebas correspondientes en el puente Germania, como parte de las verificaciones previas a su apertura y dos horas después se permitirá el paso de los vehículos por la nueva estructura.

La habilitación representa el último paso de un proyecto que durante seis meses modificó las condiciones de circulación en este sector, donde diariamente se forman largas filas de automóviles, unidades del transporte público y vehículos de carga.

La ampliación permitirá pasar de dos a tres carriles, con el propósito de distribuir mejor el flujo vehicular y reducir los congestionamientos que afectan a quienes ingresan y salen de Tegucigalpa por la carretera que conduce hacia el sur del país.

El proyecto fue ejecutado por la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), con una inversión aproximada de 29.7 millones de lempiras, según los datos proporcionados por la SIT.