Tegucigalpa, Honduras.- La espera de los conductores que utilizan la salida al sur de Tegucigalpa llegará a su fin este domingo 29 de noviembre, ya que a las 10:00 de la mañana se habilitará la ampliación del puente Germania, una obra que busca mejorar la circulación vehicular en uno de los principales accesos a la capital.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que a las 8:00 de la mañana se realizarán las pruebas correspondientes en el puente Germania, como parte de las verificaciones previas a su apertura y dos horas después se permitirá el paso de los vehículos por la nueva estructura.
La habilitación representa el último paso de un proyecto que durante seis meses modificó las condiciones de circulación en este sector, donde diariamente se forman largas filas de automóviles, unidades del transporte público y vehículos de carga.
La ampliación permitirá pasar de dos a tres carriles, con el propósito de distribuir mejor el flujo vehicular y reducir los congestionamientos que afectan a quienes ingresan y salen de Tegucigalpa por la carretera que conduce hacia el sur del país.
El proyecto fue ejecutado por la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), con una inversión aproximada de 29.7 millones de lempiras, según los datos proporcionados por la SIT.
Los trabajos comenzaron el 1 de junio de 2026, después de que el contrato fuera suscrito el 12 de mayo. La obra tenía un plazo de ejecución de 180 días calendario, con fecha contractual de finalización establecida para el 27 de noviembre.
Uno de los principales objetivos de la intervención es mejorar la movilidad en un corredor por el que circulan aproximadamente 42,000 vehículos diarios, entre automóviles particulares, transporte público, rastras y camiones de carga.
La ampliación también requirió liberar el derecho de vía para disponer del espacio necesario para construir la nueva infraestructura. Como parte de este proceso, fue necesaria la demolición de seis viviendas ubicadas en el área de intervención.
Para indemnizar a los propietarios de los inmuebles afectados se destinaron alrededor de 8.5 millones de lempiras, un procedimiento que representó uno de los principales desafíos durante la ejecución del proyecto.
El ingeniero Daniel Sansur, encargado de la obra, explicó anteriormente que las mayores dificultades estuvieron relacionadas con las negociaciones para liberar los terrenos, más que con la construcción de la estructura.
La nueva infraestructura está construida con vigas pretensadas y mantiene una separación respecto al antiguo puente Germania, una estructura de más de 100 años de antigüedad que se procuró proteger durante los trabajos, siguiendo las recomendaciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
Antes de anunciar la habilitación definitiva, los responsables realizaron pruebas el pasado domingo del funcionamiento con vehículos pesados. Durante esa evaluación circularon rastras cargadas de cemento, madera, pipas de combustible y contenedores, con resultados satisfactorios, según informó Sansur.
El encargado de la construcción manifestó que las pruebas permitieron comprobar la capacidad de la estructura y observar el comportamiento de los automotores durante el ingreso y la salida del puente.
Por su parte, el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, señaló que la ampliación permitirá reducir en un 33% el tráfico vehicular en este sector, una proyección que busca beneficiar a miles de conductores que utilizan diariamente la salida al sur.