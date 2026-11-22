Tegucigalpa, Honduras.- El puente Germania, ubicado en la salida sur de Tegucigalpa, será habilitado para su circulación vehicular el próximo 29 de noviembre, luego de superar satisfactoriamente este domingo una prueba de funcionamiento realizada por los responsables de la obra. Daniel Sansur, ingeniero de la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), responsable de la construcción, explicó que la evaluación permitió comprobar el comportamiento del tráfico y la capacidad de la nueva estructura. "La prueba era para ver cómo se comporta el tráfico en la entrada, cómo lo miran los usuarios. Es algo técnico para observar el flujo vehicular, cómo entran los carros y cómo ingresan y salen las rastras", explicó Sansur a EL HERALDO. Durante la jornada se permitió el paso de diferentes vehículos de carga para comprobar las condiciones de circulación. Según el encargado del proyecto, la evaluación se desarrolló sin inconvenientes y permitió verificar el funcionamiento de la infraestructura. "Fue un éxito, 100%, ya que entraron camiones, rastras y todo, y funcionó toda la mañana. Hicimos la prueba para comprobar que el puente estuviera en condiciones de recibir el tráfico", manifestó el ingeniero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sansur detalló que la estructura principal ya está terminada, aunque todavía se desarrollan trabajos complementarios en los accesos para garantizar que los automotores puedan incorporarse de manera adecuada a la nueva vía.

"Estamos trabajando en la bajada de Yaguacire para que en ese punto estén los tres carriles, incluido el que conduce directamente al puente. Hace falta terminar esos trabajos durante esta semana", indicó. Además, el equipo de construcción ejecuta un muro en el kilómetro 2, aunque Sansur aclaró que estas labores no representan un obstáculo para habilitar el paso vehicular por la nueva infraestructura. La obra fue desarrollada en un período de seis meses. De acuerdo con el ingeniero, una de las mayores dificultades no estuvo relacionada con la construcción del puente, sino con los procedimientos administrativos y las negociaciones para liberar los derechos de vía. "En el puente no hubo mucha complicación. La dificultad fue con los derechos de vía, porque costó realizar las indemnizaciones de las viviendas que tuvieron que retirarse y demolerse debido a que invadían el espacio requerido para la ampliación", recordó. El encargado del proyecto explicó que se logró llegar a acuerdos con los propietarios de las construcciones afectadas mediante el reconocimiento económico correspondiente. Este proceso permitió disponer del espacio necesario para continuar con los trabajos de ampliación.

Características del puente

En cuanto a las características técnicas, Sansur explicó que la nueva estructura corresponde a un puente de vigas pretensadas, un sistema utilizado en ingeniería civil que permite soportar las cargas vehiculares mediante elementos estructurales de concreto sometidos previamente a esfuerzos de compresión. "Es un puente con vigas pretensadas, así se llama técnicamente esta estructura, un puente de vigas pretensadas, diseñado para permitir el paso de los diferentes tipos de vehículos", detalló. Una de las particularidades de la construcción es que mantiene cierta separación respecto al antiguo puente Germania, una estructura que tiene más de un siglo de existencia y que cuenta con valor histórico.