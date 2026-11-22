Tegucigalpa, Honduras.- Durante su homilía de este domingo 22 de noviembre, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestionó el funcionamiento de los tres poderes del Estado y pidió que Honduras sea un país donde prevalezca la verdad, la justicia, el amor y la paz, en lugar de los asesinatos, las masacres y la corrupción. "Hoy pidamos por nuestro Poder Ejecutivo, por nuestro Poder Legislativo y por nuestro Poder Judicial. Que no sean las caricaturas que muchas veces vivimos en nuestro país”, manifestó Rodríguez. El cardenal consideró que las instituciones deben responder a los principios que sustentan una sociedad democrática y no convertirse en representaciones distorsionadas de la justicia y la democracia.

En ese sentido, insistió en que Honduras necesita avanzar hacia un modelo de convivencia donde se respete la vida y se combatan las prácticas que afectan a la sociedad. “Que sea, repito, lo que Cristo quiere, que sea un reino de verdad y de vida, no de asesinatos y masacres; que sea un reino de santidad y de gracia, no de corrupción; que sea un reino de justicia, de amor y de paz”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones del religioso se producen en una semana marcada por la violencia en el país, luego de que el denominado "Cartel del Diablo" se atribuyera la responsabilidad de cuatro masacres ocurridas en el departamento de Yoro, que dejaron un saldo de 12 personas muertas el 15 de noviembre.

Ambición de poder y el derroche de recursos

En otro momento de su homilía, Rodríguez cuestionó a quienes utilizan el poder para someter a otras personas y buscan acumular influencia o reconocimiento a costa del bienestar colectivo. El cardenal advirtió que la ambición de poder, el derroche de recursos y la búsqueda de beneficios particulares contradicen los principios que deberían orientar a quienes ejercen responsabilidades públicas. También señaló que los bienes materiales deben aprovecharse para ayudar a los demás, compartir y contribuir al bienestar de la sociedad, en lugar de convertirse en instrumentos de acumulación y desperdicio.