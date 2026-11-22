Los dirigidos por Hansi Flick mantienen la presión sobre sus perseguidores y dan un nuevo paso en su objetivo de conquistar el título liguero. El Villarreal, por su parte, no pudo aprovechar la oportunidad de sumar puntos importantes en su lucha por mantenerse en los primeros puestos.

Barcelona, España. - El FC Barcelona continúa mandando en LaLiga de España. El conjunto azulgrana consiguió una importante victoria de 3-2 sobre el Villarreal y reafirmó su condición de líder del campeonato, en una jornada donde el Real Madrid también hizo su tarea al derrotar al Celta de Vigo.

La victoria tiene un valor especial porque el Barcelona tuvo que remontar un marcador adverso de 0-2. El Villarreal sorprendió en el arranque, pero Gerard Martín, Fermín López y un autogol de Pau Navarro permitieron la remontada azulgrana.

Con este resultado, el Barcelona alcanza los 36 puntos y establece una diferencia de tres unidades sobre el Real Madrid, que también ganó su compromiso de la jornada al imponerse 2-1 al Celta de Vigo.

El Atlético de Madrid permanece en la tercera posición con 28 puntos, mientras que el Real Betis ocupa el cuarto lugar con 27 unidades.

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Por su parte, el Villarreal se queda con 15 puntos y pierde terreno en su objetivo de acercarse a los puestos europeos.

La pelea por el campeonato sigue abierta, pero el Barcelona vuelve a demostrar que tiene argumentos para defender el liderato y que no está dispuesto a ceder terreno ante su eterno rival.

Tabla de posiciones de LaLiga: