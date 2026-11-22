Tegucigalpa, Honduras.- Hay canciones que nos recuerdan a un amor que se fue, otras que nos hacen pensar en alguien que todavía llevamos en el corazón y algunas que simplemente nos invitan a cantar a todo pulmón. Todas esas emociones se encontraron en una misma noche, cuando Marco Antonio Solís, el querido “Buki”, llegó al Estadio Chochi Sosa para reencontrarse con sus seguidores hondureños. Desde las 5:00 p.m. comenzaron a llegar los asistentes, mientras crecía la expectativa por ver al intérprete mexicano. Con el recinto abarrotado, el reloj marcó las 10:00 de la noche y la espera terminó: el “Buki” apareció en el escenario para comenzar un recorrido por los éxitos que han acompañado historias de amor y desamor durante generaciones. El cantante mexicano apareció abrió su presentación con “No puedo olvidarla”, pero no tardó en regalarle al público un momento especial. Al llegar a la parte de la canción que dice “hoy comprendo para siempre la perdí”, cambió la frase por “en Honduras la perdí”, provocando la euforia de los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos.

El gesto marcó desde el inicio la conexión del artista con sus seguidores hondureños. Luego, pidió un aplauso para el público y agradeció el recibimiento que le brindó Honduras. También dio gracias a Dios y envió un abrazo a los seguidores de "Los Bukis", agrupación con la que construyó buena parte de su historia musical. La velada continuó con “Si ya no te vuelvo a ver”, mientras las voces de los asistentes se mezclaban con la del intérprete. El “Buki” también compartió una reflexión sobre el poder de la música y cómo esta puede aliviar el corazón cuando se escucha con el alma, antes de continuar con “Ahora te vas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El recorrido musical siguió con “Tres semanas”, “El perdedor” y “Antes de que te vayas”. Pero el espectáculo no se quedó únicamente en las baladas: durante “El perdedor”, el artista también mostró sus pasos de baile al ritmo de la bachata, contagiando su energía a los asistentes. La lista de éxitos continuó con “El milagrito”, “Acepto mi derrota” y “Dónde estás”, para después dar paso a “O me voy o te vas”, “Viva el amor” y “Si te pudiera mentir”. Cada interpretación despertaba nuevos recuerdos entre los presentes, que coreaban las canciones de principio a fin.

Uno de los momentos más esperados llegó con “Tu cárcel”, seguida de “A dónde vamos a parar” y “Si no te hubieras ido”, temas que confirmaron que el repertorio del mexicano sigue acompañando historias de amor y desamor de distintas generaciones. Pero no todo fue despecho. Para los enamorados también hubo una buena dosis de romanticismo con “La venia bendita”, una de las interpretaciones que invitó a cantar con el corazón. Más adelante, “Coleccionando heridas” devolvió al público a ese territorio de nostalgia donde algunas canciones parecen contar nuestras propias historias. Los sentimientos continuaron con “Mi eterno amor secreto” e “Invéntame”, temas que fueron acompañados por las voces de los asistentes. Porque si algo quedó claro durante la presentación es que la música del “Buki” no conoce generaciones: sus canciones siguen vivas en quienes las dedican, las recuerdan y las hacen parte de sus propias experiencias.

La recta final llegó con una canción que no podía faltar en una noche como esta: “Navidad sin ti”. El tema, cargado de recuerdos y nostalgia, fue uno de los más esperados antes de la despedida. Y para cerrar, el “Buki” eligió “Más que tu amigo”, poniendo a cantar y disfrutar una vez más a todo el Estadio Chochi Sosa. Un final a la altura de una velada en la que el público no dejó de acompañarlo. Antes de marcharse, Marco Antonio Solís presentó a cada uno de los músicos que lo acompañaron y pidió al público brindarles un aplauso. Finalmente, dejó una última invitación que resumió el espíritu de la noche: “Pensemos en cosas hermosas”.