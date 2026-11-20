Barcelona, España.- Rosalía sigue recogiendo los frutos de 'Lux'. Si la semana pasada levantaba cinco Grammys Latinos y celebraba la nominación a otros nueve Grammys, este viernes se ha llevado en Barcelona cuatro premios en Los40 Music Awards, en una noche en la que también han brillado la catalana Aitana, la londinense Olivia Dean y los dominicanos Romeo Santos y Prince Royce. La de Sant Esteve Sesrovires ha sido reconocida por Los40 como Artista Global del Año, mientras que 'Lux' ha sido valorado como el mejor álbum y 'Berghain' como el mejor vídeo musical. Además, el tour de presentación del disco se ha llevado el galardón a mejor gira en la categoría internacional. Quienes también han subido al escenario del Palau Sant Jordi a recoger su estatuilla en diversas ocasiones han sido Romeo Santos y Prince Royce, gracias a 'Better late than never', mejor álbum latino, y 'Dardos', mejor canción latina. Asimismo, la emisora ha coronado a Romeo Santos como "rey de la bachata" con un Golden Icon.

En el apartado internacional, el protagonismo se ha repartido entre Olivia Dean, que, gracias a 'The art of loving', mejor álbum, ha sido también considerada como mejor artista del año; y Ravyn Lenae, que se ha llevado los galardones a mejor canción por 'Love me not' y a artista revelación. En cuanto a los premios más codiciados de la noche en la categoría nacional, el canario Quevedo se ha alzado como mejor artista del año gracias a 'El Baifo', Aitana se ha consagrado con la mejor canción, 'Superestrella', y la mejor gira, 'Cuarto azul world tour', mientras Pablo Alborán ha sido considerado como mejor artista en directo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A su vez, Chiara Oliver, concursante de OT 2023, ha sido la artista revelación; el canario Lucho RK, el mejor artista urbano; y la unión entre Ana Mena y Lola Índigo en 'Pa ti toa <3', la mejor colaboración.