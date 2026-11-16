Raye y Rosalía lideran las nominaciones a los Grammy 2027 con cifras históricas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante británica Raye encabeza la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por This Music May Contain Hope, seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve, que se elevan a 11 para "Lux", si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de Mejor producción e ingeniería de grabación.
Este es el listado de nominaciones de las principales categorías que se premian en los Grammy:
Grabación del año
Man I Need – Olivia Dean.
Choosin' Texas – Ella Langley.
I Just Might – Bruno Mars.
Where is my husband! – Raye.
The cure – Olivia Rodrigo.
Berghain – Rosalía, Björk y Yves Tumor.
The Fate of Ophelia – Taylor Swift.
Dracula – Tame Impala con Jennie.
Canción del año
Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor).
Choosin' Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley).
The cure – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo).
Hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande).
I Knew It, I Knew You (de 'Toy Story 5') – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift).
Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean).
Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars).
Where is my husband! – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye).
Álbum del año
Lost Weekend – Phoebe Bridgers.
The Art of Loving – Olivia Dean.
Dandelion – Ella Langley.
The Romantic – Bruno Mars.
This Music May Contain Hope – Raye.
You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.
Lux (Complete Works) – Rosalía.
The Life of a Showgirl – Taylor Swift.
Mejor nuevo artista
Angine de Poitrine.
Geese.
Ella Langley.
Slayyyter.
Sienna Spiro.
Don Toliver.
Remi Wolf.
The Womack Sisters.
Mejor álbum vocal de pop
The Art of Loving – Olivia Dean.
Petal – Ariana Grande.
The Romantic – Bruno Mars.
This Music May Contain Hope – Raye.
You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual:
Man I Need – Olivia Dean.
Risk It All – Bruno Mars.
Where is my husband! – Raye.
The cure – Olivia Rodrigo.
Sauvignon Blanc – Rosalía
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo:
Runaway – Lady Gaga y Doechii.
Bring Your Love – Madonna y Sabrina Carpenter.
Click Clack Symphony. – Raye con Hans Zimmer.
The Life of a Showgirl – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.
Dracula – Tame Impala con Jennie.
Mejor álbum de música urbana:
"Cosa Nuestra: Capítulo 0" – Rauw Alejandro.
"Omerta" – J Balvin y Ryan Castro.
Hopi Sendé – Ryan Castro.
Omakase – Álvaro Díaz.
El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid.
Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko.
Mejor grabación de dance pop:
'Blue Moon' – Zara Larsson.
'Danceteria' – Madonna.
'Life Boat' – Raye.
'Dance...' – Slayyyter.
'Too Easy' – Tinashe.
Mejor álbum vocal de pop tradicional:
'A Couple Minutes' – Olivia Dean.
'For Good' – Cynthia Erivo y Ariana Grande.
'Madwoman' – Laufey.
'I Hate The Way I Look Today' – Raye.
'All that's left' – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino:
"No me arrepiento de sentir tanto" – Karol G.
"Femme Fatale" – Mon Laferte.
"Muda" – Carín León.
"¿Dónde es el After?" – Rawayana.
"Bendito Verano" – Elena Rose.
Mejor álbum de rock
'Vol.II' – Angine de Poitrine.
'Your Favorite Toy' – Foo Fighters.
'The Wow! Signal' – Muse.
'Foreign Tongues' – The Rolling Stones.
'Frozen Charlotte' – Jack White.
Mejor álbum de rap
'Dillagence II' – Busta Rhymes (& J Dilla).
'Am I the drama?' – Cardi B.
'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Rapsody.
'Octane' – Don Toliver.
'everything is a lot.' – Wale.
'Bully - Deluxe' – Kanye West (Ye).
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
"Lo que me falta por llorar" – Grupo Frontera.
"Aunque me duela" – Lupita Infante.
"La madrina" – Mari Nobre.
"Dinastía (Deluxe)" – Peso Pluma y Tito Double P.
"¡Vida México!" – Carlos Rivera.
Mejor álbum de jazz latino
'Filin' – Melissa Aldana.
'Ao Vivo (Live)' – Eliane Elias.
'Monk Con Clave' – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
'Gonzalo Plays Pino' – Gonzalo Rubalcaba.
'El Arte Del Bolero Vol. 3' – Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Mejor álbum de rock latino o alternativo:
Free Spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso.
"Taracá" – Jorge Drexler.
"La Vida Era Más Corta" – Milo J.
"JuanesTeban" – Juanes.
Shine – Fito Páez.
Mejor álbum de música latina tropical:
"País portátil" – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
"El alma en clave" – Luis Enrique.
"Antes que el tiempo se vaya" – Fonseca.
"Más que palabras" – Grupo Niche.
"El Último Disco Vol. 1" – Carlos Vives.
Mejor interpretación de música global:
'Varuvaaiy' – Devan Ekambaram con Susha.
'Una Flor En Cada Estrella' – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
'Bando [Orchestral]' – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
'Porcelana' – Rosalía y Dougie F.
'Dai Dai' – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical
'Lost Boys' – Phoebe Bridgers.
'Storm' – Gener8ion y Yung Lean.
'Hate that i made you love me' – Ariana Grande.
'Click Clack Symphony' – Raye con Hans Zimmer.
'Berghain' – Rosalía con Björk y Yves Tumor.
Mejor álbum de teatro musical:
'Chess the Musical'.
'The Lost Boys'.
'Ragtime'.
'Schmigadoon!'.
'Two Strangers (Carry A Cake Across New York)'.
Mejor portada de disco:
'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
'Sad And Beautiful World' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
'This Mirror Weighs a Ton' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
'What happened to the streets?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica:
Tony Berg.
Dernst «D'Mile» Emile II.
Noah Goldstein.
Miranda Lambert.
Mike Sabath.
Mejor interpretación de música alternativa
'Fabienk' - Angine de Poitrine
'Mátame' - Phoebe Bridgers
'Au Pays du Cocaína' - Geese
'Reliquia' - Rosalia
'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
'I Must Be Dreaming' - Alabama Shakes
'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers
'Music, Fashion Film' - Charli xcx
'Getting Killed' - Geese
'The Mountain' - Gorillaz
'Lux (Complete Works)' - Rosalía
Mejor interpretación de orquesta
'An American Dream?' - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)
'Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)
'Cuong: Orbital' - David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)
'John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3”- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)
"Pájaros mágicos" - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
Mejor interpretación coral
Hearne: Farming - Donald Nally, director (The Crossing)
Here I Am - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)
Hopkins: My Fatherland - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)
Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)
Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)
Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato
'Paco de Lucía, Music for Big Band (Live)' - Alex Conde
'In the Brass Palace' - Kurt Elling & WDR Big Band
'Jim McNeely Expeditions' - Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely
'25 Years of Phatness' - Gordon Goodwin's Big Phat Band
'Oracles' - Helen Sung Big Band & Helen Sung.