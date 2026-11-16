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Raye y Rosalía lideran las nominaciones a los Grammy 2027 con cifras históricas

Raye suma 11 candidaturas y empata una marca histórica de Beyoncé. Rosalía consigue nueve menciones por los principales gramófonos aunado a dos de categorías técnicas

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 09:35
Raye y Rosalía lideran las nominaciones a los Grammy 2027 con cifras históricas

Los ganadores de la 69.ª edición de los Grammy se conocerán el domingo 7 de febrero de 2027, durante una ceremonia que tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

 Foto: Instagram @raye | EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante británica Raye encabeza la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por This Music May Contain Hope, seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve, que se elevan a 11 para "Lux", si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de Mejor producción e ingeniería de grabación.

Este es el listado de nominaciones de las principales categorías que se premian en los Grammy:

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Grabación del año

Man I Need – Olivia Dean.

Choosin' Texas – Ella Langley.

I Just Might – Bruno Mars.

Where is my husband! – Raye.

The cure – Olivia Rodrigo.

Berghain – Rosalía, Björk y Yves Tumor.

The Fate of Ophelia – Taylor Swift.

Dracula – Tame Impala con Jennie.

Canción del año

Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor).

Choosin' Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley).

The cure – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo).

Hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande).

I Knew It, I Knew You (de 'Toy Story 5') – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift).

Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean).

Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars).

Where is my husband! – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye).

Álbum del año

Lost Weekend – Phoebe Bridgers.

The Art of Loving – Olivia Dean.

Dandelion – Ella Langley.

The Romantic – Bruno Mars.

This Music May Contain Hope – Raye.

You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.

Lux (Complete Works) – Rosalía.

The Life of a Showgirl – Taylor Swift.

Mejor nuevo artista

Angine de Poitrine.

Geese.

Ella Langley.

Slayyyter.

Sienna Spiro.

Don Toliver.

Remi Wolf.

The Womack Sisters.

Mejor álbum vocal de pop

The Art of Loving – Olivia Dean.

Petal – Ariana Grande.

The Romantic – Bruno Mars.

This Music May Contain Hope – Raye.

You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.

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Mejor interpretación de pop individual:

Man I Need – Olivia Dean.

Risk It All – Bruno Mars.

Where is my husband! – Raye.

The cure – Olivia Rodrigo.

Sauvignon Blanc – Rosalía

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo:

Runaway – Lady Gaga y Doechii.

Bring Your Love – Madonna y Sabrina Carpenter.

Click Clack Symphony. – Raye con Hans Zimmer.

The Life of a Showgirl – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.

Dracula – Tame Impala con Jennie.

Mejor álbum de música urbana:

"Cosa Nuestra: Capítulo 0" – Rauw Alejandro.

"Omerta" – J Balvin y Ryan Castro.

Hopi Sendé – Ryan Castro.

Omakase – Álvaro Díaz.

El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid.

Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko.

Mejor grabación de dance pop:

'Blue Moon' – Zara Larsson.

'Danceteria' – Madonna.

'Life Boat' – Raye.

'Dance...' – Slayyyter.

'Too Easy' – Tinashe.

Mejor álbum vocal de pop tradicional:

'A Couple Minutes' – Olivia Dean.

'For Good' – Cynthia Erivo y Ariana Grande.

'Madwoman' – Laufey.

'I Hate The Way I Look Today' – Raye.

'All that's left' – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.

Mejor álbum de pop latino:

"No me arrepiento de sentir tanto" – Karol G.

"Femme Fatale" – Mon Laferte.

"Muda" – Carín León.

"¿Dónde es el After?" – Rawayana.

"Bendito Verano" – Elena Rose.

Mejor álbum de rock

'Vol.II' – Angine de Poitrine.

'Your Favorite Toy' – Foo Fighters.

'The Wow! Signal' – Muse.

'Foreign Tongues' – The Rolling Stones.

'Frozen Charlotte' – Jack White.

Mejor álbum de rap

'Dillagence II' – Busta Rhymes (& J Dilla).

'Am I the drama?' – Cardi B.

'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Rapsody.

'Octane' – Don Toliver.

'everything is a lot.' – Wale.

'Bully - Deluxe' – Kanye West (Ye).

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

"Lo que me falta por llorar" – Grupo Frontera.

"Aunque me duela" – Lupita Infante.

"La madrina" – Mari Nobre.

"Dinastía (Deluxe)" – Peso Pluma y Tito Double P.

"¡Vida México!" – Carlos Rivera.

Mejor álbum de jazz latino

'Filin' – Melissa Aldana.

'Ao Vivo (Live)' – Eliane Elias.

'Monk Con Clave' – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.

'Gonzalo Plays Pino' – Gonzalo Rubalcaba.

'El Arte Del Bolero Vol. 3' – Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Mejor álbum de rock latino o alternativo:

Free Spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso.

"Taracá" – Jorge Drexler.

"La Vida Era Más Corta" – Milo J.

"JuanesTeban" – Juanes.

Shine – Fito Páez.

Mejor álbum de música latina tropical:

"País portátil" – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.

"El alma en clave" – Luis Enrique.

"Antes que el tiempo se vaya" – Fonseca.

"Más que palabras" – Grupo Niche.

"El Último Disco Vol. 1" – Carlos Vives.

Mejor interpretación de música global:

'Varuvaaiy' – Devan Ekambaram con Susha.

'Una Flor En Cada Estrella' – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.

'Bando [Orchestral]' – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.

'Porcelana' – Rosalía y Dougie F.

'Dai Dai' – Shakira y Burna Boy.

Mejor video musical

'Lost Boys' – Phoebe Bridgers.

'Storm' – Gener8ion y Yung Lean.

'Hate that i made you love me' – Ariana Grande.

'Click Clack Symphony' – Raye con Hans Zimmer.

'Berghain' – Rosalía con Björk y Yves Tumor.

Mejor álbum de teatro musical:

'Chess the Musical'.

'The Lost Boys'.

'Ragtime'.

'Schmigadoon!'.

'Two Strangers (Carry A Cake Across New York)'.

Mejor portada de disco:

'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).

'Sad And Beautiful World' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).

'This Mirror Weighs a Ton' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).

'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).

'What happened to the streets?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).

Mejor productor del año de música no clásica:

Tony Berg.

Dernst «D'Mile» Emile II.

Noah Goldstein.

Miranda Lambert.

Mike Sabath.

Mejor interpretación de música alternativa

'Fabienk' - Angine de Poitrine

'Mátame' - Phoebe Bridgers

'Au Pays du Cocaína' - Geese

'Reliquia' - Rosalia

'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

'I Must Be Dreaming' - Alabama Shakes

'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers

'Music, Fashion Film' - Charli xcx

'Getting Killed' - Geese

'The Mountain' - Gorillaz

'Lux (Complete Works)' - Rosalía

Mejor interpretación de orquesta

'An American Dream?' - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)

'Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)

'Cuong: Orbital' - David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)

'John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3”- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)

"Pájaros mágicos" - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)

Mejor interpretación coral

Hearne: Farming - Donald Nally, director (The Crossing)

Here I Am - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)

Hopkins: My Fatherland - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)

Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)

Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)

Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato

'Paco de Lucía, Music for Big Band (Live)' - Alex Conde

'In the Brass Palace' - Kurt Elling & WDR Big Band

'Jim McNeely Expeditions' - Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely

'25 Years of Phatness' - Gordon Goodwin's Big Phat Band

'Oracles' - Helen Sung Big Band & Helen Sung.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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