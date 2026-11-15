Mapeos criminales, la estrategia detrás de los operativos y capturas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante mapeos criminales la Policía Nacional identificará a personas vinculadas con estructuras delictivas y coordinará operativos con el Ministerio Público (MP), en el marco de las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, explicó que los agentes informarán a los fiscales cuando identifiquen a personas vinculadas con actividades criminales, cuya captura consideren urgente y presentarán los elementos que respaldan el procedimiento.

El funcionario también indicó que los fiscales podrían tener investigaciones o expedientes relacionados con los sospechosos, lo que permitiría conocer los antecedentes de cada caso y determinar las actuaciones correspondientes.

"Cuando nosotros le informamos esto al fiscal seguramente él tendrá una carpeta o un expediente que narra ese caso y el fiscal conocerá y nos dirá: está autorizado para que capture esa persona. Pero al mismo tiempo yo le menciono que esa persona está en una casa que no tenemos orden de allanamiento", explicó.

Oseguera Mass mencionó que las investigaciones pueden incluir declaraciones testificales, hallazgos de armas y evidencias relacionadas con víctimas de hechos violentos.