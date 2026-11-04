Seguridad anuncia operaciones contra estructuras criminales en todo Honduras tras reformas penales

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras está listo para iniciar una ofensiva contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas, con el objetivo de capturar a sus integrantes y ampliar las operaciones contra el crimen organizado en todo el territorio nacional.

La estrategia contempla intensificar las acciones de búsqueda y captura contra personas vinculadas con estas organizaciones, luego de la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que endurecen las penas para quienes integren, dirijan o financien estos grupos.

Dicho anuncio fue realizado este martes 3 de noviembre por el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, durante una comparecencia en Casa Presidencial junto a representantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), donde aseguró que se mantendrá una campaña “sin cuartel” contra las estructuras criminales.

Sin embargo, Velásquez reconoció que la persecución de estas organizaciones representa un desafío para el Estado, pero afirmó que las autoridades cuentan con respaldo político, operativo y social para desarrollar las acciones.