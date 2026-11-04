Policía Nacional busca a persona que asaltó en bus de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional informó que busca a una persona que asaltó un bus de la ruta Los Laureles en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
En el video se observa al sujeto asaltar a los pasajeros de un bus denominado "rapidito" y con pistola en manos quitarles sus pertenencias: celulares y carteras.
El asaltante también emite insultos a los pasajeros. Este video se comenzó a viralizar en redes sociales y la Policía Nacional lo compartió.
"¡Te vamos a encontrar!", le advirtió la Policía al malhechor.
Añadieron que "los asaltantes también sufrirán golpes de autoridad; ayúdanos a ubicar a este sujeto que con intimidación despojó de sus pertenencias a usuarios del transporte".
"Será investigado si pertenece a alguna estructura terrorista", puntualizó la Policía Nacional.
#70DíasDeGuerra | ¡TE VAMOS A ENCONTRAR!Los asaltantes también sufrirán golpes de autoridad; ayúdanos a ubicar a este sujeto que con intimidación despojó de sus pertenencias a usuarios del transporte. Será investigado si pertenece a alguna estrcutura terrorista. https://t.co/H5TqY0P0Vy— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) November 4, 2026
Registros
Cifras obtenidas por EL HERALDO en 2025, mediante la solicitud de información SSSS-2822-2025, revelan que entre 2017 y el 4 de abril de 2025 se presentaron más de 1,783 denuncias por más de 26 tipos de delitos cometidos dentro de unidades de transporte público.
Por robo de celular, robo agravado, con fuerza, violencia o intimidación, que son las principales causas de denuncia por delitos ocurridos dentro de las unidades de transporte a nivel nacional, se contabilizaron 1,009 casos.
Esto significa —si tomamos como referencia esas cifras— que cada día se registró en promedio tres asaltos, es decir, uno cada 8 horas.