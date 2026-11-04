Policía Nacional busca a persona que asaltó en bus de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional informó que busca a una persona que asaltó un bus de la ruta Los Laureles en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

En el video se observa al sujeto asaltar a los pasajeros de un bus denominado "rapidito" y con pistola en manos quitarles sus pertenencias: celulares y carteras. El asaltante también emite insultos a los pasajeros. Este video se comenzó a viralizar en redes sociales y la Policía Nacional lo compartió.

"¡Te vamos a encontrar!", le advirtió la Policía al malhechor. Añadieron que "los asaltantes también sufrirán golpes de autoridad; ayúdanos a ubicar a este sujeto que con intimidación despojó de sus pertenencias a usuarios del transporte". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Será investigado si pertenece a alguna estructura terrorista", puntualizó la Policía Nacional.

#70DíasDeGuerra | ¡TE VAMOS A ENCONTRAR!Los asaltantes también sufrirán golpes de autoridad; ayúdanos a ubicar a este sujeto que con intimidación despojó de sus pertenencias a usuarios del transporte. Será investigado si pertenece a alguna estrcutura terrorista. https://t.co/H5TqY0P0Vy — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) November 4, 2026

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