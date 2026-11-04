Primer senador musulmán y sorpresa en Texas: los hitos de las elecciones en EE UU

Los triunfos del demócrata Abdul El-Sayed en las elecciones al Senado de EE. UU. por el estado de Míchigan y de la demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa, quien se convirtió este miércoles en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas, tradicional bastión republicano, son solo algunos de los hitos de unos comicios marcados por el cambio.