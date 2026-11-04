Dile lo que sientes con Alejandro Sanz: canciones para dedicar a esa persona especial

Tegucigalpa, Honduras.- Alejandro Sanz se encontrará mañana, jueves 5 de noviembre, con su público hondureño en el estadio Héctor "Chochi" Sosa, primera parada centroamericana de su gira “¿Y ahora qué?”. Sobre el escenario sonarán temas recientes y clásicos de los noventa, entre ellos “Mi soledad y yo”, “Amiga mía” y “Deja que te bese”. De ese catálogo salen ocho canciones perfectas para dedicar a sus seres especiales. A continuación, se las enlistamos. “Deja que te bese”, junto a Marc Anthony, este tema mezcla el pop flamenco del español con los ritmos tropicales del puertorriqueño. Su letra pide permiso para acercarse e invita a la otra persona a enamorarse de una noche. Es idónea para dedicar al inicio de un vínculo.

“Bésame”, con Shakira, es una balada sobre la importancia de valorar el presente junto a quien se ama. Funciona para quien ya tiene a su lado a alguien y quiere decirle que el momento es hoy, sin esperar a una fecha especial.

“Mi persona favorita”, dueto con Camila Cabello, habla del amor hacia esa persona que ilumina lo cotidiano. Sirve para nombrar a la pareja, a la madre, a un hijo o a un amigo en un cumpleaños, un aniversario o un simple martes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Y sólo se me ocurre amarte” es una declaración de amor sin condiciones que Sanz dedicó a su hija Manuela. Se le puede cantar a un hijo, a una pareja o a unos padres, cuando se quiere decir que el cariño es total y sin letra pequeña.

“Amiga mía” le habla con ternura a una amiga que sufre por un amor imposible. Es la canción para agradecerle a esa amiga que escucha sin juzgar, o para acompañarla en un momento duro.

“Mi soledad y yo” retrata a alguien que pasa el día imaginando el reencuentro y pide que le llamen apenas haya un minuto libre. Es la dedicatoria natural para un ser querido que está lejos, algo muy cercano en un país donde muchas familias viven separadas por la migración.

“Corazón partío” habla de un amor que se va y de la pregunta sobre quién sanará lo que queda. Es la canción de la despedida, buena para dedicarla a quien se fue o para cantarla entre amigos tras una ruptura.

“Palmeras en el jardín” es una balada sobre el final de un amor, de las más personales que ha escrito Sanz. Se dedica a quien merece una conversación sincera sobre lo que ya terminó, o para cerrar una etapa con honestidad.

Cada una de estas canciones tendrá destinatarios entre el público que mañana asista al “Chochi” Sosa. Aún quedan boletos disponibles en funcapital.com, con precios de 1,298.28 lempiras en General, 2,789.88 en Platinum y 6,071.40 en Zona Atlántida.