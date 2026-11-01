Los siete himnos de Alejandro Sanz que coreamos a todo pulmón

Tegucigalpa, Honduras.- Hay canciones de Alejandro Sanz que ya tienen su propia hemeroteca. Casi todos los temas de su repertorio carga una anécdota, un premio o un récord, y siete de ellos bastan para recorrer más de tres décadas de carrera. El cantautor madrileño las cantará este jueves 5 de noviembre en el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, según la agenda oficial del artista. Sanz ya había pisado ese escenario en mayo de 2016, durante la gira de “Sirope”. Desde entonces fue sumando premios hasta los 24 Latin Grammy, cifra que lo convierte en el artista español más galardonado en la historia de esos premios, a los que se agregan cuatro Grammy y más de 25 millones de discos vendidos. En 2025 se llevó el Latin Grammy a Mejor álbum de pop contemporáneo por “¿Y ahora qué?” y el de Grabación del año por “Palmeras en el jardín”.

La selección que sigue es editorial y se apoya en premios, posiciones en listas y reconocimiento del público. Va en orden cronológico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse 1. “Y, ¿si fuera ella?” (1997) Abre “Más”, el disco que llevó a Sanz al mercado internacional, y fue su primer sencillo. Pasa de los cinco minutos y abre el álbum con una balada de aliento largo.

20 años después, Sanz la grabó de nuevo con hasta 17 voces invitadas y destinó los derechos íntegros a Save the Children. El 24 de junio de 2017 celebró las dos décadas de “Más” con un concierto en el estadio Vicente Calderón, de Madrid. En la gira actual figura en el bis. 2. “Corazón partío” (1997) El sencillo llegó a lo más alto de la lista española y se coló entre los 10 primeros de Hot Latin Songs, la tabla latina de Billboard. Su origen se sitúa en 1996, durante una gira por México. Según reconstruyó La Nación, de Argentina, Sanz descansaba en un hotel de Monterrey cuando lo asaltó una sensación de pánico. Él mismo contó a El Mundo que, ante esos arrebatos, “no hay nada mejor que concentrarme y escribir”.

El álbum que la contiene figura como el más vendido de la historia discográfica española. En 2024, el grupo brasileño Menos é Mais la convirtió en pagode con el título “Coração partido”. La versión llegó al primer lugar del Billboard Brasil Hot 100 y se volvió la canción más escuchada del país según Pro-Música, con más de 300 millones de reproducciones en Spotify, de acuerdo con Blu Radio. Ese mismo año Sanz fue homenajeado con el Lifetime Achievement Award de los Billboard Latin Music Awards. En los conciertos de la gira este tema se suele reservar para el cierre. 3. “Amiga mía” (1997) Fue, según recoge Cultura Colectiva, la primera canción de Sanz en llegar al primer lugar de Latin Pop Airplay, la lista de Billboard.

Cuenta el drama de una amiga cercana del cantante, enamorada de otro amigo suyo, y su productor, Miguel Ángel Arenas, la ha descrito como una declaración de amistad. Sanz comentó después que la canción “demuestra que es muy peligroso tener amigos compositores”. Sigue en el tramo central del repertorio de la gira. 4. “Cuando nadie me ve” (2000) Primer sencillo de “El alma al aire”, sonó en la radio semanas antes de que el disco saliera, en septiembre de 2000. Es una balada sobre la soledad y la dificultad de ser uno mismo lejos de las miradas ajenas. El tema que da nombre al álbum ganó en 2001 el Latin Grammy a Canción del año.

Más de dos décadas después, el título bautizó la serie documental de tres episodios dirigida por Álvaro Ron, estrenada el 27 de enero de 2026 en Movistar Plus+ y producida junto a Sony Music Vision. 5. “No es lo mismo” (2003) Da nombre al sexto álbum de estudio de Sanz, el primero que produjo él mismo, junto al cubano Lulo Pérez, con son cubano, hip hop y un flamenco más presente, según la biografía de CMTV. En 2004 la canción obtuvo los Latin Grammy a Grabación del año y Canción del año.

El disco se llevó los de Álbum del año, Mejor álbum vocal pop masculino y Mejor ingeniería de grabación, cinco premios en total que Sanz no pudo recoger porque estaba en plena gira por estadios de España, de acuerdo con Warner Music. El álbum ganó además el Grammy a Mejor álbum latino pop. En el repertorio actual aparece hacia el final.

6. “La tortura” (2005) Sanz no fue la primera opción de Shakira. La colombiana recordó que había invitado antes a Maná y “me dijeron que no”. Lanzada en abril de 2005 como primer sencillo de “Fijación oral, Vol. 1”, la canción sumó 25 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs desde el 4 de junio de ese año, una marca que resistió nueve años, hasta que “Bailando”, de Enrique Iglesias, llegó a la semana 26 en octubre de 2014.

En la Billboard Hot 100 se detuvo en el puesto 23, el 24 de septiembre de 2005, y es la única presencia de Sanz en esa lista. Los dos la presentaron juntos en los MTV Video Music Awards de ese año, y en los Latin Grammy de 2006 el tema recibió Grabación del año y Canción del año. Veinte años después volvieron a juntarse en “Bésame”, incluida en el proyecto “¿Y ahora qué?” y presente en el repertorio de la gira. 7. “Mi persona favorita” (2019) Escrita con Camila Cabello, quien contó que se inspiró en su hermana menor, la canción pertenece a “#ELDISCO”. El 14 de noviembre de 2019, en Las Vegas, ganó Grabación del año y Mejor canción pop en los Latin Grammy, los primeros de la carrera de la cantante cubana. Al recibir el primero, Sanz recordó que su madre había fallecido unos ocho años atrás y que ese día era su cumpleaños. Dedicó el premio con una frase breve, “este es un regalo para ella”.

El repertorio que ha llevado la gira, según listados de conciertos recientes como el de Bogotá en febrero, supera las 20 canciones y mezcla estos clásicos con temas de “¿Y ahora qué?” como “Bésame”, “El vino de tu boca” y “Hoy no me siento bien”.

Show en Honduras: Detalles de la boletería

Las entradas para el concierto del 5 de noviembre se venden en Fun Capital Honduras y su precio depende de la zona.

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