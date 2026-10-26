Alejandro Sanz en Honduras: fecha, precio de los boletos y otros detalles del concierto

El próximo jueves 5 de noviembre, Alejandro Sanz se presentará en Honduras como parte de su gira "¿Y ahora qué?. A continuación, los detalles que debe saber sobre el show.
Faltan solo 10 días para la cita en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, que inaugura la ruta centroamericana de la gira.
Los boletos se venden en Fun Capital y cuestan L 1,298.28 en General, L 2,789.88 en Platinum y L 6,071.40 en Zona Atlántida.
Después de Honduras vendrán Costa Rica, el 7 de noviembre, en Parque Viva; El Salvador, el 19; y Guatemala, el 21.
El nombre del recorrido viene del trabajo que Sanz publicó en mayo de 2025, un EP de seis canciones que meses después creció hasta convertirse en el álbum “¿Y ahora qué +?”.
En esa ampliación figuran colaboraciones con Shakira en “Bésame”, con Rels B en “No me tires flores”, con Grupo Frontera en “Hoy no me siento bien” y con Carín León en “El vino de tu boca”.
Sobre el título que da nombre al proyecto, el propio Sanz ha dicho que “'Y ahora qué' es la eterna pregunta, es la llave de todas las puertas”.
La respuesta la dio sobre el escenario del Estadio de La Cartuja, en Sevilla, el 6 de junio, cuando abrió la etapa española de la gira. Allí contestó con dos palabras: “Ahora, música”.
La gira arrancó en México en septiembre de 2025 y desde entonces ha pasado por más de 40 ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y España, según reportes de prensa.
En esas funciones, de más de dos horas de duración, el cantante repasa sus clásicos, entre ellos “Amiga mía”, “Mi soledad y yo” y “Corazón partío”, junto a temas de su producción reciente.