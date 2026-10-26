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Alejandro Sanz en Honduras: fecha, precio de los boletos y otros detalles del concierto

El cantante español llegará al Estadio “Chochi” Sosa el próximo 5 de noviembre con su gira “¿Y ahora qué?”. Conozca todos los detalles del concierto

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 10:36
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El próximo jueves 5 de noviembre, Alejandro Sanz se presentará en Honduras como parte de su gira "¿Y ahora qué?. A continuación, los detalles que debe saber sobre el show.

 Foto: Instagram | @alejandrosanz
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Faltan solo 10 días para la cita en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, que inaugura la ruta centroamericana de la gira.

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Los boletos se venden en Fun Capital y cuestan L 1,298.28 en General, L 2,789.88 en Platinum y L 6,071.40 en Zona Atlántida.

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Después de Honduras vendrán Costa Rica, el 7 de noviembre, en Parque Viva; El Salvador, el 19; y Guatemala, el 21.

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El nombre del recorrido viene del trabajo que Sanz publicó en mayo de 2025, un EP de seis canciones que meses después creció hasta convertirse en el álbum “¿Y ahora qué +?”.

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En esa ampliación figuran colaboraciones con Shakira en “Bésame”, con Rels B en “No me tires flores”, con Grupo Frontera en “Hoy no me siento bien” y con Carín León en “El vino de tu boca”.

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Sobre el título que da nombre al proyecto, el propio Sanz ha dicho que “'Y ahora qué' es la eterna pregunta, es la llave de todas las puertas”.

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La respuesta la dio sobre el escenario del Estadio de La Cartuja, en Sevilla, el 6 de junio, cuando abrió la etapa española de la gira. Allí contestó con dos palabras: “Ahora, música”.

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La gira arrancó en México en septiembre de 2025 y desde entonces ha pasado por más de 40 ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y España, según reportes de prensa.

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En esas funciones, de más de dos horas de duración, el cantante repasa sus clásicos, entre ellos “Amiga mía”, “Mi soledad y yo” y “Corazón partío”, junto a temas de su producción reciente.

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