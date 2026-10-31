El tenor hondureño Marco Matute cantará con la Sinfónica de la ONU en Nueva York

El próximo viernes 11 de diciembre, el tenor hondureño Marco Matute, será solista en la velada navideña de la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas (UNSRC Symphony Orchestra). A continuación, todos los detalles de esta noticia que ha causado revuelo y orgullo a nivel nacional e internacional.
El concierto titulado "Waltzing in the Winter Wonderland" (Vals en un país de las maravillas invernal), se realizará en el Teatro Gerald W. Lynch de 7:30 a 9:30 de la noche, hora del este, según lo indica TicketLeap, la página de venta de entradas.
Según dieron a conocer los organizadores, Matute, de Atlántida, compatirá el escenario con Marwa Shamy, en flauta; Wannes Lint, en clarinete; Maria Brea, soprano; y Ambrose Gomes, barítono. También participan Bella Stine y Lea Jade García, del proyecto “Unidos por los niños”.
Según los detalles del evento, el programa recorrerá épocas y estilos. Desde la elegancia de Strauss y el encanto festivo de Leroy Anderson hasta las composiciones de Puccini, los ritmos de zarzuela y la composición de Bernstein, pero sin dejar de lado los clásicos navideños.
Los organizadores refieren que la propuesta será una noche llena de variedad, calidez y talento, que reúne tradiciones musicales de todo el mundo.
La buena noticia también fue confirmada por el propio artista hondureño en sus redes sociales, con un mensaje dirigido a sus seguidores. "Queridos amigos en Nueva York, a los que puedan venir este 11 de diciembre: estaremos con buena compañía, la linda Orquesta Sinfónica de la ONU, UNSRC Symphony Orchestra", escribió.
En la misma publicación, el hondureño dejó una promesa para quienes asistan: "Les prometo compartir de mi alma y voz con mucho amor".
El evento está pensado para disfrutarse en compañía, por lo que los organizadores animan a llevar amigos y familiares para celebrar la temporada.
Para Honduras, la representación de Marco Matute en escenarios internacionales es todo un orgullo.
"Grande Marco Matute, no te mereces menos. Se ve que eres un trabajador incansable, además de un gran intérprete. Un fuerte abrazo desde España". "Qué genial". "Muchas felicidades", son algunos de los comentarios de usuarios tras la difusión de la buena noticia.
Las entradas están a la venta en la página oficial del evento Ticketleap.
El próximo 11 de diciembre, entre valses, arias y zarzuela, Matute cantará desde Nueva York.