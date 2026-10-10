"Cuando nadie me ve": la docuserie de Alejandro Sanz ya está en HBO Max

A lo largo de sus tres episodios, propone un viaje emocional por su historia, sus raíces flamencas, su relación con la música y los nuevos retos que afronta dentro y fuera de los escenarios. Más allá de repasar los grandes hitos de su carrera, la producción busca acercarse a la persona que hay detrás de una figura reconocida en todo el mundo y descubrir cómo conviven ambas facetas.

Los Ángeles, Estados Undios.- A través de imágenes inéditas, conversaciones personales y testimonios de grandes figuras de la industria, la serie se adentra en el universo de Alejandro Sanz para descubrir al hombre que hay detrás del músico.

A través de conversaciones íntimas o silencios que dicen mucho, Sanz vuelve sobre algunos de los momentos que han marcado su vida. También reflexiona sobre el camino recorrido, el proceso creativo y el difícil equilibrio entre la identidad personal y una carrera desarrollada durante décadas bajo el foco público. Porque, más allá de lo que sucede sobre el escenario, también están las dudas, las decisiones, los cambios y las experiencias que dejan huella tanto en la persona como en el artista.

Dirigida por Álvaro Ron, la docuserie ofrece un foco poco habitual. En lugar de limitarse a repasar su trayectoria musical, apuesta por una mirada cercana y sin artificios. Nos muestra a un Alejandro Sanz vulnerable, generoso, con sentido del humor y siempre dispuesto a seguir avanzando, explorando nuevos caminos. La cámara lo acompaña en momentos cotidianos y espacios de reflexión que permiten descubrir una faceta menos conocida de alguien acostumbrado a compartir su música con millones de personas.

Rosalía, Shakira, Juanes, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otras figuras destacadas, aportan sus testimonios a este viaje por la historia personal y creativa del artista.

Más de 200 horas de grabación, junto a material de archivo personal y exclusivo permiten recorrer distintas etapas de su vida desde una perspectiva inédita. Recuerdos, vivencias actuales y reflexiones se entrelazan para dibujar el retrato de un artista en constante evolución, cuya identidad musical también se ha construido a partir de sus experiencias personales y de las influencias que lo han acompañado a lo largo de los años.

A este recorrido se suman los testimonios de figuras fundamentales de la música, como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini y Juan Luis Guerra. Sus miradas ayudan a entender mejor al artista, su manera de crear y la huella que ha dejado en varias generaciones de músicos y oyentes.

Esta docuserie vuelve a los orígenes musicales de Alejandro Sanz para explorar la influencia del flamenco en su personalidad artística y en su forma de entender la composición. Desde esa conexión con sus raíces, la serie recorre la evolución de un músico que ha sabido encontrar una voz propia, experimentar con distintos sonidos y mantener la emoción en el centro de su obra.

Esa inquietud creativa atraviesa toda su trayectoria. La necesidad de buscar, probar y seguir creando está muy presente en la serie, que no solo mira al pasado, sino que también se detiene en el momento actual del artista y en los retos que tiene por delante. La transformación personal y creativa se convierte así en uno de los ejes de una historia que sigue escribiéndose y en la que la música continúa siendo una forma de expresión, descubrimiento y conexión con los demás.

El propio título, extraído de uno de sus más famosos temas -'Cuando nadie me ve'- apunta a ese espacio íntimo en el que se apagan las expectativas externas y queda la persona. La propuesta invita a mirar a Alejandro Sanz más allá de los premios, los conciertos y las canciones que forman parte de la memoria colectiva, para acercarse también a sus contradicciones, sus afectos y su manera de afrontar el paso del tiempo.

El resultado es un retrato que va más allá de la música y aborda temas universales como la identidad, la familia, la vulnerabilidad, las decisiones personales, el precio de la exposición pública y la necesidad de seguir creando.

En definitiva, con una mirada cercana y emocional, la docuserie invita a descubrir no solo la historia de un artista que ha dejado una huella profunda en la música, sino también la de un hombre que, a pesar de todo lo vivido, sigue buscando, aprendiendo y descubriéndose a sí mismo.