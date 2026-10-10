"Cuando nadie me ve": la docuserie de Alejandro Sanz ya está en HBO Max

Los Ángeles, Estados Undios.- A través de imágenes inéditas, conversaciones personales y testimonios de grandes figuras de la industria, la serie se adentra en el universo de Alejandro Sanz para descubrir al hombre que hay detrás del músico.
Recién estrenada en Iberoamérica (9 de octubre) 'Cuando nadie me ve' acompaña a Alejandro Sanz en un momento decisivo de transformación personal y creativa.
A lo largo de sus tres episodios, propone un viaje emocional por su historia, sus raíces flamencas, su relación con la música y los nuevos retos que afronta dentro y fuera de los escenarios. Más allá de repasar los grandes hitos de su carrera, la producción busca acercarse a la persona que hay detrás de una figura reconocida en todo el mundo y descubrir cómo conviven ambas facetas.
Rosalía, Shakira, Juanes, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otras figuras destacadas, aportan sus testimonios a este viaje por la historia personal y creativa del artista.
Dirigida por Álvaro Ron, la docuserie ofrece un foco poco habitual. En lugar de limitarse a repasar su trayectoria musical, apuesta por una mirada cercana y sin artificios. Nos muestra a un Alejandro Sanz vulnerable, generoso, con sentido del humor y siempre dispuesto a seguir avanzando, explorando nuevos caminos. La cámara lo acompaña en momentos cotidianos y espacios de reflexión que permiten descubrir una faceta menos conocida de alguien acostumbrado a compartir su música con millones de personas.
A través de conversaciones íntimas o silencios que dicen mucho, Sanz vuelve sobre algunos de los momentos que han marcado su vida. También reflexiona sobre el camino recorrido, el proceso creativo y el difícil equilibrio entre la identidad personal y una carrera desarrollada durante décadas bajo el foco público. Porque, más allá de lo que sucede sobre el escenario, también están las dudas, las decisiones, los cambios y las experiencias que dejan huella tanto en la persona como en el artista.
Más de 200 horas de grabación, junto a material de archivo personal y exclusivo permiten recorrer distintas etapas de su vida desde una perspectiva inédita. Recuerdos, vivencias actuales y reflexiones se entrelazan para dibujar el retrato de un artista en constante evolución, cuya identidad musical también se ha construido a partir de sus experiencias personales y de las influencias que lo han acompañado a lo largo de los años.
A este recorrido se suman los testimonios de figuras fundamentales de la música, como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini y Juan Luis Guerra. Sus miradas ayudan a entender mejor al artista, su manera de crear y la huella que ha dejado en varias generaciones de músicos y oyentes.
Esta docuserie vuelve a los orígenes musicales de Alejandro Sanz para explorar la influencia del flamenco en su personalidad artística y en su forma de entender la composición. Desde esa conexión con sus raíces, la serie recorre la evolución de un músico que ha sabido encontrar una voz propia, experimentar con distintos sonidos y mantener la emoción en el centro de su obra.
Esa inquietud creativa atraviesa toda su trayectoria. La necesidad de buscar, probar y seguir creando está muy presente en la serie, que no solo mira al pasado, sino que también se detiene en el momento actual del artista y en los retos que tiene por delante. La transformación personal y creativa se convierte así en uno de los ejes de una historia que sigue escribiéndose y en la que la música continúa siendo una forma de expresión, descubrimiento y conexión con los demás.
El propio título, extraído de uno de sus más famosos temas -'Cuando nadie me ve'- apunta a ese espacio íntimo en el que se apagan las expectativas externas y queda la persona. La propuesta invita a mirar a Alejandro Sanz más allá de los premios, los conciertos y las canciones que forman parte de la memoria colectiva, para acercarse también a sus contradicciones, sus afectos y su manera de afrontar el paso del tiempo.
El resultado es un retrato que va más allá de la música y aborda temas universales como la identidad, la familia, la vulnerabilidad, las decisiones personales, el precio de la exposición pública y la necesidad de seguir creando.
En definitiva, con una mirada cercana y emocional, la docuserie invita a descubrir no solo la historia de un artista que ha dejado una huella profunda en la música, sino también la de un hombre que, a pesar de todo lo vivido, sigue buscando, aprendiendo y descubriéndose a sí mismo.