¿Y Alejandro Sanz? Shakira lo cambia por el actor de Emily in Paris

Los Ángeles, Estados Unidos.- “La química musical que existe entre nosotros dos es muy fuerte, y cuando cantamos juntos pasa algo”. Alejandro Sanz hablaba así de Shakira en una entrevista con La 100. Pero ese “pasar algo”, contrario a los rumores, no se trata de un romance: “somos amigos, de los de verdad”, subrayó él.Y es que el 2026 ha comenzado con un ritmo inesperado para estas dos grandes figuras de la música. Pero en esta ocasión, el interés no nace de sus giras mundiales ni de sus últimos éxitos en las listas, sino de un nuevo capítulo en sus vidas sentimentales. Porque, mientras el cantautor madrileño parece haber recuperado la ilusión junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, la artista de Barranquilla continúa protagonizando titulares por su supuesta relación con el actor británico Lucien Laviscount.

Sin embargo, más allá de sus vidas sentimentales y del constante seguimiento de las cámaras, ambos han demostrado que existe un vínculo mucho más resistente que cualquier novedad amorosa: una amistad musical y personal con más de dos décadas de trayectoria.Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.A sus 57 años, Alejandro Sanz vive con honestidad sobre su salud mental.



Y en el plano sentimental, el artista cerró una etapa a finales de 2025 tras romper su relación con la actriz Candela Márquez, con quien compartió algo más de un año de noviazgo. Pero la soledad parece haber durado poco. A principios de 2026, durante su gira latinoamericana titulada ‘¿Y ahora qué?’, Alejandro fue captado en una actitud sumamente cariñosa con la actriz peruana Stephanie Cayo, de 37 años.Aquella sospecha, que ya sobrevoló a la pareja en 2023 tras la ruptura de Sanz con Rachel Valdés, ha terminado por confirmarse sobre los escenarios. El punto de inflexión se produjo en Ecuador, donde ambos fueron captados compartiendo un beso que disipó cualquier duda. La escena se repitió en Lima, cuando el madrileño invitó a la actriz a subir al escenario para fundirse en un emotivo abrazo ante el aplauso del público. Desde entonces, la pareja se ha mostrado con naturalidad tanto en el entorno físico como en el digital. En el programa ‘El tiempo justo’ aseguraron que, según su entorno cercano, Sanz “está bastante ilusionado” con la protagonista de ‘DOC’, la nueva serie médica de Netflix. Sin embargo, este rápido comienzo de un nuevo amor parece haber sorprendido a su anterior pareja, Candela Márquez.

Shakira y Lucien Laviscount

En una trayectoria paralela, la vida personal de Shakira (49 años) continúa bajo el foco mediático desde su polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022, que fue seguida de varios “hits” musicales con alusiones a su larga relación.Volcada en la crianza de sus hijos, Milan y Sasha, y en la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la artista de Barranquilla no ha logrado desprenderse de las constantes especulaciones en torno a su vida amorosa: ha sido relacionada con diversas celebridades, como el piloto Lewis Hamilton, la estrella de la NBA Jimmy Butler o el actor Tom Cruise.

Sin embargo, el nombre que cobra mayor protagonismo en estos primeros meses de 2026 es el del actor británico Lucien Laviscount (33 años), popular por su trabajo en la serie ‘Emily in Paris’.El origen de este posible amorío se remonta a la colaboración de Laviscount en el videoclip de ‘Puntería’. En aquel momento, la cantante causó furor en sus redes sociales: ‘Afinando la puntería perfectamente con Lucien Laviscount’, publicó.Los rumores crecieron cuando ambos fueron fotografiados compartiendo una íntima cena en un exclusivo restaurante de Nueva York. Además, una fuente próxima a la pareja ha asegurado al Daily Mail que ambos “se están viendo”. Pero, por el momento, ni la colombiana ni el británico han dado el paso de la confirmación oficial.