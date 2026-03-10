De la tradición coreana al blues: Así serán los espectáculos musicales de los Premios Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las actuaciones principales de la gala de la 96 edición de los Óscar, que se celebrará este domingo, 15 de marzo, estarán inspiradas por dos de las películas más populares de la temporada: 'K-Pop Demon Hunters' y 'Sinners'. "Son dos de los fenómenos culturales más poderosos del cine", señalaron en un comunicado los productores ejecutivos de la ceremonia, Raj Kapoor y Katy Mullan. Por un lado, 'Sinners', dirigida por Ryan Coogler, es la película más nominada en la historia de los Óscar, con 16 candidaturas, lo que ha superado el récord de 14 que hasta ahora ostentaban 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016).

Y por otro, 'K-Pop Demon Hunters', de Chris Appelhans y Maggie Kang, "una sensación mundial de la cultura pop", que llega a la gala con dos nominaciones, a mejor cinta de animación y mejor canción, por 'Golden'. "Estos momentos del espectáculo son más que simples actuaciones: se convierten en homenajes cinematográficos que celebran la relación entre la música y la narrativa, y explican por qué estas películas conectaron tan profundamente con el público de todo el mundo", agregaron los productores. La actuación relacionada con 'K-Pop Demon Hunters' comenzará con una fusión de instrumentistas y danza tradicional coreana, inspiración cultural de la cinta

Además Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo ficticio HUNTR/X, interpretarán 'Golden', todo un éxito en las listas musicales.