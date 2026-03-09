  1. Inicio
Horario de los Premios Oscar 2026 en Honduras y Latinoamérica

Este domingo no te puedes perder la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026, la ceremonia más esperada del cine, con alfombra roja y gala en vivo. Aquí los horarios

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 12:23
Horario de los Premios Oscar 2026 en Honduras y Latinoamérica

Las estrellas más reconocidas del cine internacional se preparan para desfilar por la alfombra roja durante la 98ª edición de los Oscar.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La espera ya casi termina. Este domingo -15 de marzo- se llevará a cabo uno de los eventos más importantes en el mundo cinematográfico: la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026, que se realizará en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.

La ceremonia de este año contará con la participación de reconocidas figuras del cine internacional y volverá a reunir a actores, directores y productores de todo el mundo, quienes competirán por las codiciadas estatuillas doradas.

Previo a la gran ceremonia de premiación, se llevará a cabo la alfombra roja, donde los artistas desfilarán mostrando sus mejores —o quizás no tan acertados— atuendos.

Premios Oscar 2026: cuándo son, horarios y dónde ver la ceremonia

Esta cobertura iniciará aproximadamente una hora antes de la premiación. Pero, ¿a qué hora puedes ver el gran evento?

El evento comenzará a las 7:00 de la noche, hora del este de Estados Unidos, aproximadamente 5:00 de la tarde en Honduras y la mayor parte de Centroamérica.

En Colombia, Ecuador, Panamá, Perú a las 17:00 (6:00 p.m.), mientras que en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay a las 18:00 (7:00 p.m.)

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay será a las 19:00 (8:00 p.m.).

El premio Oscar a Mejor guion original enfrenta a cinco gigantes

Paralelamente, en España la transmisión comenzará a las 12:00 a.m. del 16 de marzo de manera exclusiva por Movistar plus.

Si se quiere sintonizar por televisión, es posible hacerlo en TNT. Para quienes prefieran el streaming, la opción es Max.

