Horario de los Premios Oscar 2026 en Honduras y Latinoamérica

Los Ángeles, Estados Unidos.- La espera ya casi termina. Este domingo -15 de marzo- se llevará a cabo uno de los eventos más importantes en el mundo cinematográfico: la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026, que se realizará en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.
La ceremonia de este año contará con la participación de reconocidas figuras del cine internacional y volverá a reunir a actores, directores y productores de todo el mundo, quienes competirán por las codiciadas estatuillas doradas.
Previo a la gran ceremonia de premiación, se llevará a cabo la alfombra roja, donde los artistas desfilarán mostrando sus mejores —o quizás no tan acertados— atuendos.
Esta cobertura iniciará aproximadamente una hora antes de la premiación. Pero, ¿a qué hora puedes ver el gran evento?
El evento comenzará a las 7:00 de la noche, hora del este de Estados Unidos, aproximadamente 5:00 de la tarde en Honduras y la mayor parte de Centroamérica.
En Colombia, Ecuador, Panamá, Perú a las 17:00 (6:00 p.m.), mientras que en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay a las 18:00 (7:00 p.m.)
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay será a las 19:00 (8:00 p.m.).
Paralelamente, en España la transmisión comenzará a las 12:00 a.m. del 16 de marzo de manera exclusiva por Movistar plus.
Si se quiere sintonizar por televisión, es posible hacerlo en TNT. Para quienes prefieran el streaming, la opción es Max.