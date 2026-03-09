Horario de los Premios Oscar 2026 en Honduras y Latinoamérica

Los Ángeles, Estados Unidos.- La espera ya casi termina. Este domingo -15 de marzo- se llevará a cabo uno de los eventos más importantes en el mundo cinematográfico: la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026, que se realizará en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.

La ceremonia de este año contará con la participación de reconocidas figuras del cine internacional y volverá a reunir a actores, directores y productores de todo el mundo, quienes competirán por las codiciadas estatuillas doradas.

Previo a la gran ceremonia de premiación, se llevará a cabo la alfombra roja, donde los artistas desfilarán mostrando sus mejores —o quizás no tan acertados— atuendos.